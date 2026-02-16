Unión y una estadística muy negativa jugando en el 15 de Abril

La cosecha matemática de Unión jugando en condición de local no es positiva, aún cuando en este Torneo Apertura está invicto en el 15 de Abril

Unión apenas pudo ganar dos partidos de los últimos 10 que jugó en el 15 de Abril.

Si bien en lo que va del Torneo Apertura, Unión está invicto jugando como local, sumando cinco puntos sobre nueve, la realidad indica que al Tate le está costando y mucho imponerse en el 15 de Abril y los números así lo indican.

Y es que a los tres partidos que jugó en este 2026 en Santa Fe , hay que sumarles los que disputó en el Torneo Clausura 2025 . Y ahí surge una estadística que resulta muy negativa.

La misma reza que Unión apenas ganó dos partidos de los últimos 10 que jugó en el 15 de Abril. Uno de ellos fue ante Defensa y Justicia por 3-0 por el Clausura 2025 y la goleada frente a Gimnasia de Mendoza 4-0.

LEER MÁS: Madelón corrigió y Unión se reencontró con el mejor Del Blanco

En consecuencia, de los últimos 30 puntos que Unión puso en juego como local, el Tate apenas cosechó 12 unidades, producto de dos triunfos, seis empates y dos derrotas, alcanzando una efectividad del 40%.

Lo que habla a las claras de la dificultad que el Tate viene demostrando a la hora de obtener efectividad jugando como local. Y es algo que deberá mejorar en lo inmediato para recuperar competitividad.