Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y una estadística muy negativa jugando en el 15 de Abril

La cosecha matemática de Unión jugando en condición de local no es positiva, aún cuando en este Torneo Apertura está invicto en el 15 de Abril

Ovación

Por Ovación

16 de febrero 2026 · 10:50hs
Unión apenas pudo ganar dos partidos de los últimos 10 que jugó en el 15 de Abril.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión apenas pudo ganar dos partidos de los últimos 10 que jugó en el 15 de Abril.

Si bien en lo que va del Torneo Apertura, Unión está invicto jugando como local, sumando cinco puntos sobre nueve, la realidad indica que al Tate le está costando y mucho imponerse en el 15 de Abril y los números así lo indican.

La baja efectividad de Unión jugando en el 15 de Abril

Y es que a los tres partidos que jugó en este 2026 en Santa Fe, hay que sumarles los que disputó en el Torneo Clausura 2025. Y ahí surge una estadística que resulta muy negativa.

La misma reza que Unión apenas ganó dos partidos de los últimos 10 que jugó en el 15 de Abril. Uno de ellos fue ante Defensa y Justicia por 3-0 por el Clausura 2025 y la goleada frente a Gimnasia de Mendoza 4-0.

LEER MÁS: Madelón corrigió y Unión se reencontró con el mejor Del Blanco

En consecuencia, de los últimos 30 puntos que Unión puso en juego como local, el Tate apenas cosechó 12 unidades, producto de dos triunfos, seis empates y dos derrotas, alcanzando una efectividad del 40%.

Lo que habla a las claras de la dificultad que el Tate viene demostrando a la hora de obtener efectividad jugando como local. Y es algo que deberá mejorar en lo inmediato para recuperar competitividad.

Unión 15 de Abril Torneo Apertura
Noticias relacionadas
union y una identidad que todavia no aparece

Unión y una identidad que todavía no aparece

el arco en cero, el punto de apoyo de union en este irregular inicio

El arco en cero, el punto de apoyo de Unión en este irregular inicio

union se planta tras el avance de botafogo por el uruguayo maizon rodriguez

Unión se planta tras el avance de Botafogo por el uruguayo Maizon Rodríguez

union y san lorenzo no se sacaron ventajas y la tabla se ajusta

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas y la tabla se ajusta

Lo último

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por el futuro de la empresa

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por el futuro de la empresa

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Último Momento
Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por el futuro de la empresa

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por el futuro de la empresa

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Ovación
Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Policiales
En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus