Unión no tuvo reacción, rifó el partido y quedó eliminado de la Copa Argentina

Unión perdió 2-0 ante Independiente y quedó afuera de la Copa Argentina. El Tate no estuvo a la altura de las circunstancias y cerró el semestre de la peor manera

El partido se terminó a los 23' del primer tiempo, cuando Independiente marcó el segundo gol y Unión jugaba con 10 futbolistas por la expulsión de Maizon Rodríguez.

A partir de allí, el Rojo manejó el partido a su voluntad y el Tate no tuvo reacción, incluso estuvo cerca de ser goleado, pero Independiente falló en la definición

Un arranque de partido fatídico para el Tate

En el arranque del partido Unión dispuso de dos chances para convertir, primero con un remate de Lautaro Vargas que tapó diendo rebote Rodrigo Rey y luego el balón le quedó a Lucas Menossi pero su disparo fue neutralizado por el arquero.

Sin embargo, un mal despeje de Lautaro Vargas y una posterior infracción le permitieron a Santiago Montiel ejecutar un tiro libre a los 5' y convertir un verdadero golazo, metiendo el balón en el ángulo derecho del arco rojiblanco.

Fue una soberbia ejecución la del delantero de Independiente y poco pudo hacer Matías Mansilla para impedir el gol, aún cuando pareció tirarse tarde.

A los 15' el Tate llegó y casi marca, pasó al ataque Juan Pablo Ludueña metió un pase al centro del área y Agustín Colazo no alcanzó a controlar de la mejor manera y Rey una vez más estuvo atento para quedarse con el balón.

Cuando se jugaban 21' Mateo Del Blanco metió un centro que Tarragona bajó con criterio, pero Agustín Colazo definió de muy mala manera dado que pifió el remate.

Y segundos después, en la acción siguiente, Rodríguez estando amonestado tomó de la camiseta a Ávalos y el árbitro Sebastián Zunino le mostró la segunda tarjeta amarilla y luego la roja siendo expulsado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/2057970310410858860&partner=&hide_thread=false Así fue la roja a Rodríguez que dejó a #Unión con 10 jugadores. En esa misma falta, llegó el tanto de Gutiérrez para el 2-0 parcial de #Independiente. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/dqoABb5sPz — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2026

El defensor uruguayo había sido amonestado en la acción que terminó en el primer gol de Independiente, cuando derribó a Santiago Montiel.

Y de la falta que cometió Rodríguez que derivó en su expulsión llegó el segundo gol de Independiente. A los 23' Maximiliano Gutiérrez ejecutó magistralmente un tiro libre y clavó el balón en el ángulo izquierdo para el 2-0.

Después del segundo gol, Independiente bajó el ritmo, aunque estaba más cerca del tercer gol que el Tate del descuento, la realidad es que Unión tiró el partido en 21' siendo que era un encuentro muy parejo en el desarrollo.

En el final del primer tiempo, los jugadores de Unión le fueron a protestar a Sebastián Zunino pidiendo por una mano de Juan Fedorco en la jugada anterior a la expulsión de Rodríguez que luego finalizó con el segundo gol del Rojo.

Para arrancar el segundo tiempo, Leonardo Madelón movió el banco haciendo ingresar a Augusto Solari en lugar de Agustín Colazo de paupérrimo partido.

Los minutos pasaban y a Unión le costaba una enormidad llegar al arco del Rojo. A los 10' el que intentó fue Lautaro Vargas con un remate desde afuera del área que Rey controló sin problemas.

A los 22' Unión desperdició una chance muy propicia para descontar cuando Tarragona picó por derecha y quedó de frente a Rey pero intentó picar el balón definiendo desviado.

Y a los 24' Independiente casi convierte el tercero cuando Montiel remató dentro del área chica luego de un centro desde la derecha y la pelota terminó rebotando en el caño izquierdo.

Embed - Unión 0 - 2 Independiente | Copa Argentina 2026 | 16avos de final

El Rojo hacía tiempo que había sacado el pie del acelerador, pero aún así le alcanzaba para mostrarse más peligroso que Unión y estuvo cerca de anotar el tercero cuando Cabral no pudo rematar debajo del arco y Vargas alcanzó a despejar.

No hubo tiempo para más, Unión perdió dejando una paupérrima imagen y terminó rifando el partido, que se terminó rápidamente a los 23' con el segundo gol del Rojo y la expulsión de Maizon Rodríguez.

Síntesis

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 24-Rafael Profini, 5-Lucas Menossi; 25-Cristian Tarragona y 9-Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: 33-Rodrigo Rey; 4-Santiago Arias, 13-Juan Fedorco, 36-Sebastián Valdez, 22-Facundo Zabala; 23-Iván Marcone, 16-Mateo Pérez; 28-Maximiliano Gutiérrez, 7-Santiago Montiel, 19-Matías Abaldo; y 9-Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles: PT 5' Santiago Montiel (I), 23' Maximiliano Gutiérrez (I).

Cambios: ST 0' Augusto Solari x Colazo (U), Ignacio Malcorra x Pérez (I), Lautaro Millán x Abaldo (I), 27' Felipe Tempone x Ávalos (I), Luciano Cabral x Montiel (I), 34' Santiago Grella x Menossi (U), Tomás González x Vargas (U), 44' Claudio Corvalán x Del Blanco (U), Diego Díaz x Tarragona (U), Facundo Valdez x Gutiérrez (I).

Expulsados: PT 22' Maizon Rodríguez (U).

Amonestados: Rodríguez, Pittón y Palacios (U), Tempone, Fedorco, Montiel y Pérez (I).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.