La racha positiva que alcanzó Unión con el arbitraje de Sebastián Zunino

Sebastián Zunino es el árbitro designado para dirigir el partido que este viernes Unión jugará ante Independiente por los 16avos de Copa Argentina

Este viernes desde las 20, Unión e Independiente se enfrentarán por los 16avos de la Copa Argentina en el Coloso Marcelo Bielsa y dicho encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Las estadísticas indican que Sebastián Zunino dirigió a Unión en ocho partidos, de los cuales el Tate sumó tres triunfos, dos derrotas y tres empates.

La última vez que lo dirigió fue por la 9° fecha del Torneo Apertura, partido que se jugó el 2 de mayo y en el que Unión empató 1-1 contra Talleres en el 15 de Abril con gol de Cristian Tarragona.

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Por su parte, el último triunfo de Unión con el arbitraje de Zunino se dio precisamente en los 32avos de la Copa Argentina cuando se impuso por 2-0 ante Agropecuario, con dos goles de Cristian Tarragona.

Así las cosas, el Tate suma cuatro partidos sin perder con Zunino, cosechando dos triunfos y dos empates. La última derrota se remonta al 28 de julio de 2024, cuando cayó como visitante ante Racing 1-0.