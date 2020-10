La historia de Federico Vera se asemeja mucho a la de Bruno Pittón, ya que sin lugar en Unión decidieron aceptar la propuesta de Sportivo Las Parejas para jugar en el Torneo Federal A. Así lo contó el mismo defensor, que será una de las grandes apuestas de Azconzábal para el cotejo ante Emelec.

Federico Vera nació el 24 de marzo de 1998 y estuvo en su primera etapa en Unión desde 2016 a 2019. A sus primeros pasos en el fútbol lo dio en Banco Provincial. Debutó de la mano de Leonardo Madelón en el partido de ida de la Copa de la Superliga, cuando Unión empató 1-1 ante San Martín de Tucumán en La Ciudadela.

Firmó su contrato con Unión en julio de 2019 y fue entonces que pasó a préstamo a Sportivo Las Parejas, donde viene de cerrar una fantástica temporada en un Torneo Federal A que quedó sin resolución con motivo del parate por el coronavirus.

Sportivo Las Parejas lo quiso retener, pero llegó la negativa de Unión, ya que ingresaría en los planes de Azconzábal, quien incluso lo colocó en el primer amistoso ante Newell's, donde tuvo un buen rendimiento, pero cometió el penal que terminaría con el tanto del empate de Ignacio Scocco.

FEDERICO VERA.jpg Federico Vera viene de cerrar una gran temporada en Sportivo Las Parejas y tendrá la confianza de Azconzábal para ser titular en Unión.

Sin embarco, perdió su lugar para los cotejos amistosos contra Rosario Central y Newell's (en el 15 de Abril). Fue entonces que Azconzánal confió en Gerometta, más allá que para el partido que Unión disputará este jueves ante Emelec, por la ida de la Fase 2 de la Copa Sudamericana, apostaría nuevamente por Federico Vera.

Hace un par de semanas, en diálogo con LT10, Vera manifestó: "Por suerte Azconzábal me está teniendo en cuenta, me mira diferente que en otros momentos. Un poco me sorprendió, pero era lo que buscaba, ir a Sportivo Las Parejas, volver y tener la posibilidad de ser tenido en cuenta".

"Me encanta pasar al ataque, si me dan la posibilidad paso, para buscar a un compañero bien ubicado es una de mis características. Azconzábal me pide que esté abierto, que cuando me llegue la pelota esté de mitad de cancha hacia adelante, y que apenas la controle sea todo para adelante, y que sea lo más rápido posible", agregó Federico Vera en otra parte de esa recordada charla.

Mientras que también reconoció el consejo que recibió de Bruno Pittón, un exjugador de Unión: "Me sirvió mucho, él me aconsejó, le pregunté cómo era el club, me dio referencias muy buenas. No sé si era retroceder, ya que el nivel que hay en el Federal A es muy bueno. Fui a sumar experiencia, a ganar confianza. No tuve lesiones, tuve continuidad".

Por su lado, en diálogo con el mismo medio, Leonardo Fernández, entrenador de Sportivo Las Parejas, lo definió: "Para mí es un jugador europeo, es diferente físicamente, muy fuerte, con un gran recorrido por su carril. Es un jugador que le da para mucho más, ojalá lo pueda seguir demostrando en Primera. Se hizo un jugador fuerte, duro de la cabeza, lo que tantas veces charlamos. Tenía que salir rápido de sus errores, es muy completo, con mucha dinámica, similar a lo que fue el Pupi Zanetti. Con ese recorrido, ese trayecto".

"Gana la banda con mucha facilidad, tiene muy buena marca, pero tiene muy buen desequilibrio por ese carril. Sumó determinación, juego áreo, muy completo. Es gran persona y gran profesional, vive para esto, se preocupa por estar bien desde lo físico, por qué rival enfrentará, qué clase de jugadores enfrentará, lo hace un jugador de Primera División", cerró Leonardo Fernández sobre Federico Vera, a quien Azconzábal le daría la chance de ser titular en Unión.

Solo falta que la pelota comience a rodar y que Federico Vera comience a demostrar en los partidos oficiales toda su valía, con el handicap de haberse ganado el puesto viniendo de una categoría inferior como lo es el Federal A, que le sirvió como un gran trampolín para hoy ser uno de los elegidos por Azconzábal para ser titular en un partido histórico para Unión.