Por eso hay tanta expectativa, no solo en el plantel, cuerpo técnico y dirigentes, sino también en la gente, que hace más de siete meses no puede ver al equipo por el parate que se dio por la pandemia del coronavirus. Lastimosamente no podrá hacerlo presencialmente en el estadio 15 de Abril, pero sí lo seguirá por televisión, radio e internet.

Entrenamiento Unión.jpg Unión se prepara para volver a la actividad oficial este jueves ante Emelec por la Copa Sudamericana. Prensa Unión

Pero para seguir motivando y generando fervor, el club vino utilizando las redes sociales para difundir posteos especiales y algunas producciones. Videos que llegaron al corazón a los hinchas y en las últimas horas, se conoció una nueva publicación con la descripción ¡Todo listo! Contando las horas!

Una recopilación del trabajo que vino haciendo en la semana y que, de no mediar inconvenientes, ya estaría toco cerrado para afrontar este duelo ante Emelec por la Copa Sudamericana, con la premisa de obtener un resultado positivo para luego ir a Ecuador a cerrar la serie. Una tarea complicada, pero posible. El rival no viene bien, pero esto tampoco es un motivo de exceso de confianza. El Tate lo sabe y saldrá tratando de hacer prevalecer la concentración.

De esta manera Unión palpita otra presentación a nivel internacional. ¡Mirá el video!