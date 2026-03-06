Uno Santa Fe | Unión | Unión

"Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares"

El tesorero de Unión Rodrigo Rosso brindó detalles respecto a la situación económica que atraviesa la institución rojiblanca

6 de marzo 2026 · 10:26hs
El tesorero de Unión Rodrigo Rosso habló sobre el presente económico del club.

El tesorero de Unión Rodrigo Rosso habló sobre el presente económico del club.

En las últimas horas, Unión definió que ante Boca será el día del club, por lo cual todos los socios mayores de 17 años deberán pagar un bono.

Sobre este tema y otros habló con Radio Gol 96.7 el tesorero de la institución rojiblanca Rodrigo Rosso, quien además brindó detalles respecto al déficit mensual que debe sobrellevar el club.

El déficit mensual de Unión

Respecto a la decisión de cobrar un bono para el partido ante Boca dijo: "Hemos tomado la decisión, sabemos que no es una medida muy simpática, pero bueno, es necesaria para las finanzas del club. Los menores de 17 años que son socios, no pagan bono, ingresan gratis, entendiendo que hay que darle un alivio a la familia".

Y agregó: "Muchos dicen que este bono es para levantar la inhibición o pagar salarios. Pero en realidad se va a cumplir con un montón de obligaciones que el club tiene en el día a día. Hoy el déficit mensual financiero son 300.000 dólares".

"Hoy con la televisión pagás el 60% de los sueldos nomás, el resto lo tenés que salir a cubrir. Todos los clubes en Argentina sanean sus finanzas con ventas, sí o sí tenés que vender. Por ello, Unión necesita ingresos netos de entre 3 y 3.5 millones de dólares por año", detalló Rosso.

En cuanto a las deuda que Racing mantiene con Unión por los pases de Juan Ignacio Nardoni y Adrián Balboa, expresó: "En el caso de Nardoni no tenemos absolutamente información de nada. Y por Balboa nos informaron 1.000.000 de dólares brutos, que netos serían 600.000 dólares. Y con mucha suerte, nos van a entrar 120 mil dólares".

A la hora de hablar de las inversiones y las obras por hacer reveló: "La inversión de Casa Unión son 1.600.000 dólares que tenemos que pagar. Y eso requiere que uno tenga que derivar recursos que tenía previsto para una cuestión a otra. El tema de obras está postergado en el tiempo, pero con la ilusión de poder hacer la bandeja alta sobre Pujato".

Ya en el final Rosso habló sobre el día a día del club: "Hoy el fútbol no es como era antes, que es un entrenador con un silbato, cuatro conitos y 10 pelotas, es mucho más complejo. Unión abre la llave a las 6 de la mañana y termina a las 12 de la noche con una multiplicidad de disciplinas que tenemos que cumplir".

Unión Rodrigo Rosso tesorero
