Unión recupera jugadores pensando en el partido ante Independiente

La práctica de este jueves, generó tranquilidad en el cuerpo técnico de Unión, dado que Maizon Rodríguez y Agustín Colazo trabajaron a la par de sus compañeros

Maizon Rodríguez está recuperado y será titular en el partido que Unión jugará ante Independiente.

El próximo martes desde las 19.45, Unión estará visitando a Independiente. Y para este encuentro, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón tendrá a disposición a todo el plantel.

La buena noticia que arrojó la práctica del plantel en Casa Unión, tiene que ver con la recuperación de dos jugadores que podrán ser de la partida ante el Rojo.

El primero de ellos es Maizon Rodríguez, quien ante Instituto debió ser reemplazado en el primer tiempo por un esguince en su tobillo. Sin embargo, el defensor trabajó con normalidad y mantendrá su lugar en la formación titular.

Mientras que el otro futbolista que recupera el DT es Agustín Colazo. El delantero estuvo al margen en los últimos cuatro compromisos, debido a un traumatismo en su rodilla izquierda, pero ya trabaja con normalidad.

Aunque en el caso de Colazo, tendrá un lugar en el banco de relevos, ya que la dupla de ataque continuará siendo con Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.