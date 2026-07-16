Unión aceleró y cerró la llegada del delantero Eric Ramírez

Eric Ramírez era el atacante apuntado por Colón y que estaba a punto de jugar en Aldosivi. Pero Unión avanzó y se quedó con el jugador que firmará contrato por 18 meses

El mercado de pases santafesino sumó un nuevo capítulo y tiene como protagonista a Eric Ramírez. El atacante de 29 años, cuyo pase pertenece a Gimnasia y Esgrima La Plata, era el delantero que Colón tenía en carpeta para reforzar el plantel de Ezequiel Medrán si lograba acceder a un cupo adicional de incorporaciones . Sin embargo, esa posibilidad nunca se concretó y este jueves la información indica que la Perla será refuerzo rojiblanco.

Con el camino despejado, todo parecía encaminado para que Ramírez dejara Huracán, donde no es tenido en cuenta, y continuara su carrera en Aldosivi a préstamo.Pero en las últimas horas, Unión avanzó y se quedó con el delantero que firmará contrato hasta diciembre del 2027.

Madelón levantó el teléfono y quiere a Eric Ramírez para Unión

Leonardo Madelón conoce muy bien a Ramírez. Lo dirigió durante su paso por Gimnasia y esa relación resultó determinante para modificar el futuro inmediato del atacante.

El entrenador rojiblanco buscaba incorporar un centrodelantero para potenciar un plantel que perdió experiencia en este mercado de pases y considera que Ramírez reúne las características que pretende para afrontar el segundo semestre.

#Union intervino agresivamente y cerró el fichaje de “Perla” Ramírez



El delantero tenía todo acordado con #Aldosivi pero el equipo de Santa Fe se movió rápido y se queda con el futbolista.



18 meses. pic.twitter.com/uuZp3Qigtv — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 16, 2026

Por ese motivo, Unión inició gestiones para intentar convencer al futbolista y cambiar un destino que parecía tener a Mar del Plata como escala obligada.

Colón lo tenía en carpeta, pero perdió la oportunidad

En el caso del Sabalero, el nombre de Ramírez figuraba entre las principales alternativas para reforzar la ofensiva. La dirigencia evaluaba sumarlo únicamente si obtenía un cupo extra de incorporaciones, algo que dependía de la salida de un futbolista hacia un club de Primera División o del exterior.

Al no producirse esa situación antes del cierre del mercado, Colón quedó imposibilitado de avanzar por el delantero.Mientras tanto, Aldosivi había acelerado las negociaciones y parecía quedarse con el jugador, aunque el interés de Unión volvió a modificar el escenario.

Un delantero con experiencia en Primera para Unión

Ramírez acumula una extensa trayectoria en el fútbol argentino. Debutó en Gimnasia, tuvo un paso por Quilmes y luego regresó al Lobo, donde mostró su mejor versión antes de ser cedido a Huracán.

En el Globo fue perdiendo protagonismo durante la temporada 2026 y apenas disputó 12 encuentros oficiales entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y los playoffs, con un gol convertido.

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A lo largo de su carrera registra 264 partidos oficiales, 44 goles y 15 asistencias, números que reflejan su experiencia y capacidad para desempeñarse como centrodelantero o segundo atacante.

Ahora, cuando todo parecía indicar que vestiría la camiseta de Aldosivi, Unión se metió en la pelea y aprovechó el vínculo entre Madelón y el futbolista para quedarse con un refuerzo que también estuvo en los planes de Colón.