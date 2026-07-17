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La inesperada propuesta de Juventud Las Piedras a Unión por Maizon Rodríguez

Juventud Las Piedras habría acercado una alternativa para resolver el litigio económico que mantiene con el Tatengue ante la FIFA. La propuesta contemplaría el regreso del defensor y una importante reducción de la deuda.

Ovación

Por Ovación

17 de julio 2026 · 10:45hs
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La inesperada propuesta de Juventud Las Piedras a Unión por Maizon Rodríguez

Prensa Unión

El nombre de Maizon Rodríguez volvió a instalarse en la agenda de Unión, aunque esta vez no por una posible incorporación, sino por una negociación que podría ayudar a destrabar uno de los conflictos económicos que mantiene la institución.

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Según informó Radio Gol (FM 96.7), Juventud de Las Piedras le habría acercado al club santafesino una propuesta para resolver la inhibición que pesa sobre Unión por una deuda cercana a los 500.000 dólares derivada de la transferencia del defensor uruguayo. Sin embargo, desde la institución charrúa negaron que esa oferta haya sido realizada.

La propuesta que trascendió con Unión como protagonista

De acuerdo a la información difundida por dicha emisora, la iniciativa contemplaba una importante modificación respecto del monto que reclama el club uruguayo.

La alternativa consistiría en que Unión recupere a Maizon Rodríguez y, a cambio, no tenga que afrontar el pago completo de los 500.000 dólares establecidos en el reclamo ante la FIFA.

Siempre según esa versión, al Tatengue le ingresarían 200.000 dólares desde Juventud Las Piedras, mientras que los 125.000 dólares restantes correspondientes a la operación —que originalmente había sido por la compra del 80% de los derechos económicos del futbolista— serían considerados como parte del préstamo por el período en que Rodríguez vistió la camiseta rojiblanca.

Por el momento, no existe una confirmación oficial de ninguna de las partes sobre una negociación en esos términos y, desde Juventud de Las Piedras, la versión fue desmentida. Unión, en tanto, lo pretende retener ante lo importante que es para Madelón.

Un futbolista que dejó señales positivas en Unión

Más allá de las dificultades administrativas que rodearon su pase, Maizon Rodríguez mostró condiciones durante su paso por Unión.

En la temporada 2025 disputó 13 partidos oficiales entre el Torneo Clausura, la Copa Argentina y el playoff del certamen, acumulando 1.080 minutos en cancha.

Ya en 2026 tuvo mayor participación y sumó 19 encuentros, con un gol convertido, dos asistencias y presencia tanto en el Torneo Apertura como en los playoffs, además de un partido por Copa Argentina.

Su velocidad y capacidad para desequilibrar por las bandas fueron algunas de las características que lo llevaron a ganar protagonismo en distintos pasajes de su estadía en Santa Fe.

También interesa en Independiente

Mientras se define su futuro contractual, Rodríguez continúa siendo seguido de cerca por otros clubes.

En los últimos mercados de pases apareció en el radar de Independiente y, de acuerdo con diferentes versiones, el interés se mantiene vigente. Incluso, el entrenador Gustavo Quinteros habría manifestado su intención de contar con el defensor uruguayo, al considerar que reúne características que encajan en su idea futbolística.

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Por ahora, el escenario permanece abierto. Unión continúa buscando soluciones para levantar las inhibiciones que condicionan su mercado de pases y la situación de Maizon Rodríguez volvió a quedar en el centro de la escena. Si la propuesta que trascendió logra avanzar o no, será una de las historias a seguir en los próximos días.

Unión Juventud Maizon Rodríguez
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