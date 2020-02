Yael Falcón Pérez dirigirá el partido entre Unión y Dock Sud

Unión piensa en cerrar la Superliga de la mejor manera y también intentar a ser protagonista en la Copa Argentina 2020. Esto atendiendo a que debió despedirse rápidamente en su debut en la edición anterior al caer con Barracas Central. Si bien es cierto que la Copa Sudamericana es el principal objetivo, se tratará estar a la altura en todos los frentes y este certamen no es la excepción.

Le tocará cruzarse con Dock Sud, rival de la Primera C que, en los papeles, lo hace accesible. Sin embargo, en este torneo quedó claro que las sorpresas son moneda corriente y no será subestimado. La semana pasada la organización que este duelo se dispute el jueves 5 de marzo, a partir de las 20.05, aunque no se oficializó el escenario. Hay muchas chances que sea en el estadio Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela, que le caería como anillo al dedo al Tate por la cercanía.

Pero el panorama fue tomando más forma con la designación de Yael Falcón Pérez como árbitro. Es uno de los jueces en ascenso y es recordado por haberle salvado la vida a un jugador de San Miguel en un partido jugado en 2017. Estará acompañado por Alfredo Espinoza y Matías Bianchi; mientras que José Carreras será el cuarto árbitro.

Ahora será cuestión de poner manos a la obra en la preparación, no solo deportiva sino también de logística. Esto atendiendo a que este cotejo será previo al último capítulo de Primera División. Un condimento más para salir a escena y buscar la clasificación.

Habrá que ver nomás si el entrenador Leonardo Madelón apuesta por mayoría de titulares y comienza la rota, pero todavía faltan varios días para saberlo.