Unión se alejó de la lucha por ingresar a los torneos internacionales de 2021 en las últimas fechas, donde sufrió tres derrotas en serie ante Estudiantes, River y Patronato, y el pobre empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

De esta manera, ahora lo separan siete puntos del último equipo que estaría ingresando a la Sudamericana del año que viene que es Arsenal, que tiene una diferencia de gol de +3, contra los -8 que ostenta Unión.

Por eso es de vital importancia cortar esta racha y volver a la victoria frente a Godoy Cruz, pero no solo para seguir en carrera por cumplir dicho objetivo, sino también para no debilitar su promedio, debido a que la campaña es muy irregular, debido a que tiene solo 24 puntos en 21 presentaciones y se le irá una campaña de 43 unidades.

LEER MÁS: Brian Fernández continúa con su recuperación

Encima el entrenador no podrá contar en este partido con Walter Bou, quien debe purgar una fecha de suspensión por su expulsión frente a Patronato (cumplió una ante Central Córdoba). Tampoco estarán disponibles por lesión Claudio Corvalán y Ezequiel Bonifacio, mientras que tampoco Leonardo Madelón podría contar con Jalil Elías.

Durante la semana se especuló con la posibilidad de esperar hasta último momento a Elías, con lo cual se ponía en duda la continuidad de Emanuel Cecchini. Sin embargo, el ex-Godoy Cruz no estaría en condiciones de ser considerado, pero el jugador que viene del Seattle de la MLS de Estados Unidos continuaría entre los 11 y quien saldría sería Javier Méndez para que se produzca el debut como titular de Sebastián Assis (sumó sus primeros minutos con la rojiblanca en el complemento ante los santiagueños).

Pero esa no será la única modificación, ya que en la mitad de la cancha el DT sacará por bajo rendimiento a Gabriel Carabajal para que juegue su primer encuentro en la temporada como titular Braian Álvarez, quien fue de la partida en varios partidos de la pretemporada donde el cordobés presentó inconvenientes físicos.

Todo no terminará allí, ya que en la ofensiva también se daría una modificación. Es que al no contar con Bou, ante los santiagueños, el Francés optó por Nicolás Mazzola, a quien reemplazó en el arranque del complemento y el ex-Gimnasia no pudo ocultar su fastidio, incluso fue uno de los primeros jugadores que abandonó los vestuarios tras el partido.

Madelón en la última práctica de la semana se inclinó por colocar entre los 11 a Ezequiel Cañete, quien reemplazó a Mazzola en el partido del pasado lunes, y tuvo una interesante aparición. De esta manera, se conformará una nueva dupla de ataque entre el jugador cuyo pase pertenece a Boca y Franco Troyansky.

LEER MÁS: ¿Las últimas horas de Ferraro en Colón?

El plantel volverá a trabajar este viernes por la mañana, almorzará y a las 18 emprenderá un vuelo chárter rumbo a Mendoza para esperar concentrados el encuentro del sábado, desde las 21.45, frente a Godoy Cruz, en el estadio Malvinas Argentinas.

De esta manera, los 11 que se medirán ante el Tomba serían los siguientes: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli y Federico Milo; Javier Cabrera, Emanuel Cecchini, Sebastián Assis y Braian Álvarez; Ezequiel Cañete y Franco Troyansky.

Foto: Prensa Unión