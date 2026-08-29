Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Belgrano quiere quedarse con el arquero uruguayo Thiago Cardozo. Le ofrece a Unión 400.000 dólares por el 65% del pase y busca acercar posiciones.

El futuro de Thiago Cardozo vuelve a estar sobre la mesa y Unión tiene una nueva negociación abierta con Belgrano. El arquero uruguayo, que fue una de las grandes figuras del equipo de Ricardo Zielinski en la conquista del Torneo Apertura, podría continuar su carrera en Córdoba, aunque todavía resta llegar a un acuerdo entre las dirigencias.

Después de que se frustraran dos intentos anteriores del conjunto cordobés por ejecutar la compra, las conversaciones entre las conducciones de Luis Artime, por Belgrano, y Luis Spahn, por Unión, volvieron a tomar fuerza y, según informan desde Córdoba, atraviesan un momento de auge.

Belgrano quiere el 65% que pertenece a Unión

La nueva propuesta del Pirata contempla adquirir el 65% de los derechos económicos de Cardozo que pertenecen a Unión.

La cifra que Belgrano puso sobre la mesa ronda los 400.000 dólares en efectivo, aunque la operación tendría otros componentes que permitirían elevar considerablemente el valor global de la negociación.

Uno de ellos está relacionado con una deuda que Unión mantiene con Belgrano por el pase de Agustín Colazo. El Pirata pretende utilizar esos 200.000 dólares como parte de la negociación y condonar esa deuda para facilitar el acuerdo. De esta manera, entre el dinero efectivo y la deuda que quedaría saldada, la propuesta por el 65% del pase se acercaría a los 600.000 dólares.

También aparece una deuda con el propio Cardozo

La negociación tiene otro componente que podría resultar determinante. Dentro de las conversaciones también aparece una deuda de Unión vinculada a un premio correspondiente al arquero uruguayo. Por lo tanto, Belgrano busca incorporar diferentes conceptos a la operación para conseguir que las partes puedan acercar posiciones.

El escenario, de esta manera, es diferente al de las propuestas anteriores que no llegaron a buen puerto. Ahora, desde Córdoba aseguran que las conversaciones están avanzadas y que existe una firme intención de ambas partes de encontrar una salida.

El préstamo tiene una particularidad

Cardozo llegó a Belgrano a préstamo y su vínculo con el conjunto cordobés se extiende hasta diciembre de este año. El acuerdo original contemplaba una opción de compra de 1.200.000 dólares, pero esa posibilidad ya venció en junio. En diciembre del año pasado ocurrió lo propio con una opción que era de 1.000.000 dólares.

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Por ese motivo, Belgrano necesita ahora alcanzar un nuevo acuerdo con Unión si pretende quedarse definitivamente con el arquero.

La nueva propuesta está lejos de aquella cifra de 1,2 millones, pero incorpora la condonación de la deuda por Colazo y otros conceptos para intentar hacer más atractiva la operación.

Cardozo quiere seguir en Belgrano, pero tiene otras propuestas

Mientras las dirigencias negocian, el arquero tiene una postura clara: quiere continuar en Belgrano.

Sin embargo, su buen rendimiento despertó interés de otros mercados. Desde el entorno del futbolista aseguran que recibió propuestas de la Universidad de Chile, México y Brasil, alternativas que podrían modificar el escenario si la negociación entre Unión y Belgrano no llega a buen puerto.

Además, Cardozo estaría siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico de Diego Forlán, quien recientemente asumió como entrenador de la Selección de Uruguay.

Ese seguimiento le agrega otro elemento a una definición que Unión observa con mucha atención.

Una negociación que puede beneficiar a Unión

Para el Tatengue, resolver la situación de Cardozo también representa una posibilidad de generar un ingreso económico por un futbolista que tuvo un papel determinante en el título del Apertura.

La dirigencia de Unión es propietaria del 65% de los derechos económicos, mientras que el 35% restante pertenece al propio Cardozo. Por eso, cualquier acuerdo definitivo deberá contemplar los intereses de todas las partes.

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Belgrano ya sabe que la opción de compra de 1,2 millones venció y ahora busca una nueva fórmula para quedarse con el arquero. Los 400.000 dólares en efectivo, la condonación de los 200.000 dólares por Colazo y los demás conceptos incluidos en la negociación son los elementos que están sobre la mesa.

Mientras tanto, Cardozo sigue siendo protagonista dentro y fuera de la cancha. Belgrano quiere asegurarse a una de las figuras de su equipo, Unión pretende hacer valer el 65% que posee y desde Uruguay tampoco pierden de vista al arquero. El desenlace de esta historia promete varios capítulos más.