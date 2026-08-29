Unión sigue de cerca el futuro de Kevin Zenón: Atlas de México avanza por su contratación

Atlas de México realizó una oferta para incorporar a Kevin Zenón a préstamo con opción de compra. Unión conserva el 20% de la ficha del jugador.

La situación de Kevin Zenón en Boca volvió a generar movimiento y en Unión siguen las novedades con especial atención. El mediocampista surgido del Tatengue podría cambiar de club en el cierre del mercado de pases, ya que Atlas de México realizó una propuesta para incorporarlo a préstamo con una opción de compra.

La posibilidad de una salida del futbolista interesa particularmente en Santa Fe. Es que Unión mantiene el 20% de los derechos económicos de Zenón, por lo que cualquier operación que implique una futura venta podría representar un ingreso importante para las arcas del club.

Atlas hizo una propuesta y Boca quiere mejorar los números

El club mexicano, que tiene como entrenador a Hernán Crespo, pretende sumar a Zenón mediante un préstamo que contempla una opción de compra condicionada al cumplimiento de determinados objetivos.

Desde Boca existe predisposición para negociar, aunque la primera respuesta de la dirigencia fue clara: pretenden que Atlas mejore el monto establecido para la opción de compra.

Si el conjunto mexicano acepta modificar esas condiciones, la operación podría avanzar y Zenón dejaría el fútbol argentino para continuar su carrera en la Liga MX.

Pero hay otro punto que debe resolverse. Atlas tiene actualmente completo el cupo de futbolistas extranjeros, por lo que deberá liberar una plaza de No Formados en México para poder inscribir al exjugador de Unión.

Zenón perdió terreno en Boca y Unión mira de reojo

El contexto deportivo del mediocampista también favorece la posibilidad de una salida.

Zenón no tiene continuidad en Boca y durante el segundo semestre tuvo una participación muy limitada. Fue utilizado en apenas seis partidos y sumó pocos minutos, con solamente una titularidad, ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura.

La falta de protagonismo hizo que nuevamente aparecieran posibilidades de buscar un nuevo destino para el futbolista, que ya había sido sondeado por distintos clubes del exterior.

Anteriormente, Zenón estuvo en el radar de equipos como Hoffenheim de Alemania, Olympiacos de Grecia, Alavés de España y San Pablo de Brasil, aunque ninguna de esas alternativas terminó concretándose.

En Unión esperan una futura transferencia

Mientras en Boca analizan la propuesta de Atlas, en Unión siguen el tema de cerca.

El Tatengue conserva el 20% de la ficha de Zenón, una condición que quedó establecida cuando el futbolista fue transferido al conjunto de la Ribera. Por eso, cualquier operación que termine en una venta definitiva podría beneficiar económicamente al club santafesino.

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La situación actual contempla un préstamo, por lo que no generaría automáticamente un ingreso por una transferencia definitiva para Unión. Sin embargo, si el mediocampista cumple los objetivos establecidos y se activa la opción de compra, el escenario cambiaría.

Por eso, en Santa Fe miran con expectativa las negociaciones entre Boca y Atlas.

Un futuro que vuelve a estar abierto

Zenón atraviesa una etapa particular de su carrera. Después de convertirse en una de las figuras de Unión y dar el salto a Boca, tuvo períodos de protagonismo y otros en los que quedó relegado.

Ahora, con poco espacio en el plantel xeneize, la propuesta de Atlas puede convertirse en una nueva oportunidad para recuperar continuidad.

Para Unión, además, el desenlace tendrá una importancia especial. El 20% que conserva sobre los derechos económicos del mediocampista hace que cada movimiento de Zenón sea seguido de cerca desde Santa Fe.

Si Atlas mejora la propuesta y consigue liberar el cupo de extranjeros, el exTatengue podría cambiar de camiseta y abrir un nuevo capítulo de su carrera. Y en Unión estarán atentos a cada detalle de una negociación que también puede tener impacto en la economía del club.