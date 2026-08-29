Unión: Malcorra volvió a gritar un gol en el 15 de Abril después de más de diez años

Ignacio Malcorra marcó el tercer tanto de la goleada de Unión ante Sarmiento y cortó una espera de una década para volver a convertir en el 15 de Abril.

Ignacio Malcorra volvió a vivir una sensación que parecía perdida en el tiempo: marcar un gol con la camiseta de Unión en el 15 de Abril. El experimentado mediocampista fue protagonista este viernes en la goleada 4-1 frente a Sarmiento de Junín y, además de haber ingresado para reemplazar al lesionado Mauro Luna Diale, se dio el gusto de volver a festejar ante su gente.

El último grito de Malcorra en Unión había sido mucho más reciente: ocurrió el 7 de febrero de 2026, en el empate 2-2 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Sin embargo, para encontrar su anterior gol en el estadio rojiblanco había que retroceder más de diez años.

Una década después, otra vez en el 15 de Abril

La última vez que Malcorra había convertido en el escenario tatengue fue el 12 de febrero de 2016, en una noche que quedó marcada por una contundente victoria de Unión frente a Temperley.

El equipo santafesino se impuso 3-0, con un doblete de Claudio Riaño y el restante de Malcorra. Curiosamente, Nacho tuvo participación directa en el primer tanto de aquella jornada, ya que asistió a Riaño para abrir el marcador.

El tercero fue propiedad exclusiva del zurdo. Malcorra ejecutó un tiro libre magistral y convirtió el 3-0, cerrando una noche perfecta para Unión.

Desde aquel festejo hasta este viernes pasaron más de diez años, con diferentes etapas en la carrera del futbolista y un regreso al club que le permitió volver a ponerse la camiseta rojiblanca.

Del tiro libre ante Temperley al gol contra Sarmiento

La historia volvió a repetirse, aunque con un escenario completamente diferente. Malcorra ingresó este viernes durante el primer tiempo ante Sarmiento, luego de que Mauro Luna Diale debiera abandonar el campo por una molestia en el isquiotibial derecho.

El mediocampista, que venía de recuperarse en tiempo récord de un desgarro, aprovechó la oportunidad y tuvo una actuación determinante.

Además de aportar su experiencia y claridad en el juego, marcó el tercer gol de Unión en una goleada que terminó 4-1 y que significó el segundo triunfo consecutivo del equipo de Leonardo Madelón.

Y hubo un detalle que hizo todavía más especial la conquista: volvió a convertir en el 15 de Abril después de más de una década.

Su último gol en Unión había sido ante Defensa y Justicia

Para encontrar el anterior grito de Malcorra con la camiseta de Unión no hay que viajar demasiado lejos en el calendario.

El 7 de febrero de 2026, el Tatengue visitó a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tito Tomaghello y terminó igualando 2-2.

El conjunto local se había puesto en ventaja con los goles de Nicolás Stefanelli y Agustín Bouzat, pero Unión reaccionó y consiguió llegar a la igualdad gracias a los tantos de Ignacio Malcorra y Claudio Riaño.

Aquel fue el último gol de Nacho antes del que consiguió este viernes frente a Sarmiento. La diferencia está en el escenario: pasaron más de diez años entre su último gol en el 15 de Abril y este nuevo festejo ante su gente.

Un regreso que tuvo premio para Malcorra en Unión

La noche terminó siendo especialmente positiva para Malcorra. El experimentado volante no tenía previsto ingresar tan temprano, pero la lesión de Luna Diale modificó los planes de Madelón. Y respondió.

Gol, protagonismo y una actuación que lo convirtió en una de las figuras de Unión, justo en el partido en el que volvió a dejar su nombre en la historia reciente del estadio.

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Aquel 12 de febrero de 2016 había sido su tiro libre ante Temperley. Este viernes, más de diez años después, Malcorra volvió a inflar la red en el 15 de Abril.

Una espera larguísima que terminó de la mejor manera: con un gol y una goleada de Unión para seguir creciendo en el Torneo Clausura.