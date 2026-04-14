La reserva de Unión empató de visitante ante Tigre y no pudo acercase a la zona de playoffs

La reserva de Unión cosechó un punto al igualar 0-0 de visitante ante Tigre por la fecha 9 del Apertura Proyección

En una tarde sin luces ni grandes emociones, la reserva de Unión sumó, pero no avanzó al empatar 0-0 frente a Tigre en el predio Nito San Andrés, por la novena fecha del Torneo Apertura Proyección.

El partido fue cerrado desde el inicio, con mucha fricción y escasas situaciones claras. Ambos equipos priorizaron el orden por sobre el riesgo, lo que derivó en un desarrollo trabado, de pocas llegadas y sin sobresaltos para los arqueros.

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El punto deja sensaciones encontradas para el Tatengue: si bien logró sumar fuera de casa, no consiguió acortar distancia con los puestos de clasificación. Con este resultado, acumula 11 unidades y quedó a ocho del líder, Vélez.

Ahora, el foco se traslada a un compromiso especial. En la próxima jornada, Unión será local el miércoles 22 nada menos que ante Colón, en una nueva edición del clásico santafesino que puede marcar un punto de inflexión en su camino.

Formaciones de Tigre y Unión en reserva

Tigre: Máximo Leguizamón; Bautista Feversani, Alex González, Agustín Luna, Lucian Carracedo, Román Saravia, Lautaro Andrusisen, Felipe Fredes, Santino Galesio, Román Pesolilla y Álvaro Navoni. DT: Juan Carlos Blengio.

Unión: Juan Kuverling; Nazareno Fazzia, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Santiago Zenclussen; Santino Vera y Mateo Peresutti; Tomás Torres, Ricardo Solbes e Ignacio Pedano; y Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.