El presidente se refirió al último dato del Índice de Precios al Consumidor difundido por el Indec. Reconoció que el número “es malo”, aunque sostuvo que existen factores que permitirán que la inflación retome una tendencia descendente en los próximos meses.

Inflación de marzo: Milei admitió que el 3,4% "no nos gusta" y espera que vuelva a bajar

El presidente Javier Milei se refirió este lunes al 3,4% de inflación registrado en marzo y reconoció que el dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no conforma al Gobierno , aunque manifestó expectativas de que el indicador vuelva a desacelerarse.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario expresó su malestar por el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año.

“El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, sostuvo el jefe de Estado.

El registro de marzo mostró una aceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto de febrero, lo que generó preocupación dentro del equipo económico.

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El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente.

VLLC!



PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX — Javier Milei (@JMilei) April 14, 2026

El impacto en la meta anual

Con el 3,4% de marzo, la inflación acumulada durante el primer trimestre alcanzó el 9,4%, un número que complica el objetivo oficial de cerrar el año con una suba de precios cercana al 10%, tal como había sido proyectado en el Presupuesto nacional.

Si bien desde el Gobierno destacan la fuerte desaceleración respecto de los niveles registrados en 2024, la evolución de los precios en los primeros meses del año plantea un desafío para sostener la meta inflacionaria anual.

Qué rubros impulsaron la suba

El aumento de precios de marzo estuvo impulsado principalmente por Educación, que registró una suba del 12,1%, en gran parte por los ajustes en las cuotas de establecimientos educativos al inicio del ciclo lectivo.

También incidió el incremento en Transporte, con una variación del 4,1%, asociada a actualizaciones en tarifas y servicios vinculados a la movilidad.

En contraste, los menores incrementos del mes se observaron en Bienes y servicios varios, con un 1,7%, y en Equipamiento y mantenimiento del hogar, que registró un 1,3%.

Mientras tanto, el Gobierno nacional sigue de cerca la evolución del índice inflacionario con la expectativa de que la tendencia descendente vuelva a consolidarse en los próximos meses.