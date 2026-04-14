Se viene una noche decisiva en Santa Fe y Unión ya sabe quién impartirá justicia en su compromiso ante Newell's. Por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura, el elegido es Fernando Espinoza, que no pasa desapercibido. Justo cuando en la previa se darán los festejos por el aniversario 119.
Unión ya tiene árbitro para recibir a Newell's por la fecha 15 del Apertura
La Liga Profesional reveló las designaciones de árbitros para la fecha 15 del Apertura, donde Unión tendrá un partido clave ante Newell's por la zona A
Por Ovación
El encuentro, que se disputará el viernes, aparece como determinante para las aspiraciones del Tatengue de mantenerse en zona de playoffs. En ese contexto, la designación arbitral suma un condimento extra, teniendo en cuenta los antecedentes del juez, que en más de una ocasión estuvo en el centro de la polémica.
Unión ya tiene árbitro para jugar ante Newell's
El equipo arbitral se completa con José Castelli y Mariano Ascenzi como asistentes, mientras que Nelson Bejas será el cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Yamil Possi, acompañado por Gerardo Lencina como AVAR.
Fecha 15
Viernes 17 de abril
20.30 Unión – Newell’s – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gerardo Lencina
Sábado 18 de abril
15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
17.15 Instituto – Estudiantes – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gastón Suárez
19.30 Independiente – Defensa y Justicia – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Javier Mihura
21.45 Argentinos – Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 19 de abril
13.30 Aldosivi – Racing – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
17.00 River – Boca – Interzonal (ESPN Premium/ TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Hector Paletta
AVAR: Sebastián Habib
20.30 Rosario Central – Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Ariel Penel
AVAR: Ernesto Callegari
20.30 Talleres – Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
Lunes 20 de abril
15.00 Barracas Central – Belgrano – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Lucas Germanota
17.15 Central Córdoba – Platense – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Diego Verlota
17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza. – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
19.30 San Lorenzo – Vélez – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Facundo Tello
AVAR: Joaquin Gil
21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: José Carreras
AVAR: Laura Fortunato
21.45 Tigre – Huracán – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco