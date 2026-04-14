Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya tiene árbitro para recibir a Newell's por la fecha 15 del Apertura

La Liga Profesional reveló las designaciones de árbitros para la fecha 15 del Apertura, donde Unión tendrá un partido clave ante Newell's por la zona A

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 17:01hs
Se viene una noche decisiva en Santa Fe y Unión ya sabe quién impartirá justicia en su compromiso ante Newell's. Por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura, el elegido es Fernando Espinoza, que no pasa desapercibido. Justo cuando en la previa se darán los festejos por el aniversario 119.

El encuentro, que se disputará el viernes, aparece como determinante para las aspiraciones del Tatengue de mantenerse en zona de playoffs. En ese contexto, la designación arbitral suma un condimento extra, teniendo en cuenta los antecedentes del juez, que en más de una ocasión estuvo en el centro de la polémica.

Fernando Espinoza explicó la roja a Valentín Fascendini: "Era una DOGSO".JPG
Fernando Espinoza controlará el partido Unión-Newell's.

El equipo arbitral se completa con José Castelli y Mariano Ascenzi como asistentes, mientras que Nelson Bejas será el cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Yamil Possi, acompañado por Gerardo Lencina como AVAR.

Fecha 15

Viernes 17 de abril

20.30 Unión – Newell’s – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gerardo Lencina

Sábado 18 de abril

15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

17.15 Instituto – Estudiantes – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gastón Suárez

19.30 Independiente – Defensa y Justicia – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Javier Mihura

21.45 Argentinos – Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 19 de abril

13.30 Aldosivi – Racing – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

17.00 River – Boca – Interzonal (ESPN Premium/ TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Hector Paletta

AVAR: Sebastián Habib

20.30 Rosario Central – Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Ariel Penel

AVAR: Ernesto Callegari

20.30 Talleres – Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

Lunes 20 de abril

15.00 Barracas Central – Belgrano – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Lucas Germanota

17.15 Central Córdoba – Platense – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Diego Verlota

17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza. – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

19.30 San Lorenzo – Vélez – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Facundo Tello

AVAR: Joaquin Gil

21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: José Carreras

AVAR: Laura Fortunato

21.45 Tigre – Huracán – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Agustín Mendez

Cuarto árbitro: Juan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco

Unión Newell's Fernando Espinosa
Lo último

Operativo en Alto Verde: cayó el presunto autor del ataque a balazos contra un hombre en la Manzana 10

Caída de ventas en marzo y comercios en rojo: las pymes de Santa Fe advierten que la crisis es "insostenible"

Alerta naranja por tormentas fuertes para Santa Fe y la región hasta la tarde de este miércoles

Último Momento
Operativo en Alto Verde: cayó el presunto autor del ataque a balazos contra un hombre en la Manzana 10

Caída de ventas en marzo y comercios en rojo: las pymes de Santa Fe advierten que la crisis es "insostenible"

Alerta naranja por tormentas fuertes para Santa Fe y la región hasta la tarde de este miércoles

Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía acusó a los imputados de ser "un grupo de improvisados" y apuntó a un abandono del paciente

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: un santafesino cayó con casi 12 kilos ocultos en el auto

Ovación
El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

La reserva de Unión empató de visitante ante Tigre y no pudo acercase a la zona de playoffs

La reserva de Colón perdió en Santa Fe con Independiente y no hace pie

Unión ya tiene árbitro para recibir a Newell's por la fecha 15 del Apertura

Colón tiene árbitro definido para visitar a Morón en la fecha 10

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos