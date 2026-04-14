La racha no se corta y las señales no son buenas. La reserva de Colón volvió a dejar puntos en el camino y esta vez fue con derrota: 2-0 frente a Independiente, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Apertura Proyección.
La reserva de Colón perdió en Santa Fe con Independiente y no hace pie
Colón llegó a su segundo partido si ganar, tras perder 2-0 de local contra Independiente por la fecha 9 de la zona B del Apertura Proyección
Por Ovación
El Sabalero nunca logró acomodarse en el partido y terminó pagándolo caro. Los goles del Rojo, convertidos por Tomás Parmo y Nahuel Junco, marcaron la diferencia en un encuentro donde el local volvió a mostrar dificultades para sostenerse en competencia.
Con este resultado, el Rojinegro acumula su segundo compromiso sin victorias y permanece con apenas siete unidades, apenas por encima del último lugar en la tabla. Un presente que preocupa y que vuelve a poner en foco la falta de respuestas dentro del campo.
El próximo desafío no será uno más. En la fecha 10, Colón deberá visitar a Unión el miércoles 22, en una nueva edición del clásico santafesino que aparece como una oportunidad —y también una presión— para intentar cambiar la historia.