La reserva de Colón perdió en Santa Fe con Independiente y no hace pie

Colón llegó a su segundo partido si ganar, tras perder 2-0 de local contra Independiente por la fecha 9 de la zona B del Apertura Proyección

La racha no se corta y las señales no son buenas. La reserva de Colón volvió a dejar puntos en el camino y esta vez fue con derrota: 2-0 frente a Independiente , por la novena fecha de la Zona B del Torneo Apertura Proyección.

El Sabalero nunca logró acomodarse en el partido y terminó pagándolo caro. Los goles del Rojo, convertidos por Tomás Parmo y Nahuel Junco, marcaron la diferencia en un encuentro donde el local volvió a mostrar dificultades para sostenerse en competencia.

Embed El gol de Tomás Parmo para la Reserva de #Independiente que le gana 1-0 a Colón en Santa Fe. https://t.co/X8MfzI4wyP pic.twitter.com/s92PtzAL1h — AGUSTÍN ALDAZ (@agusaldazz) April 14, 2026

Con este resultado, el Rojinegro acumula su segundo compromiso sin victorias y permanece con apenas siete unidades, apenas por encima del último lugar en la tabla. Un presente que preocupa y que vuelve a poner en foco la falta de respuestas dentro del campo.

Embed El gol de Nahuel Junco para poner el 2-0 y sentenciar la victoria de #Independiente contra Colón en Santa Fe. https://t.co/W7KyYoD7Bp pic.twitter.com/bRFq5y3Xv7 — AGUSTÍN ALDAZ (@agusaldazz) April 14, 2026

El próximo desafío no será uno más. En la fecha 10, Colón deberá visitar a Unión el miércoles 22, en una nueva edición del clásico santafesino que aparece como una oportunidad —y también una presión— para intentar cambiar la historia.