Alerta por tormentas en Santa Fe: advierten por lluvias intensas y fuertes ráfagas desde la tarde de este martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo que abarca la tarde y noche de este martes y se extiende hasta la madrugada del miércoles. Desde la Municipalidad difundieron recomendaciones para prevenir inconvenientes.

Foto ilustrativa. Alerta por tormentas en Santa Fe: advierten por lluvias intensas y fuertes ráfagas desde la tarde

La Municipalidad de Santa Fe difundió una alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que anticipa tormentas para la tarde y noche de este martes y durante la madrugada del miércoles en la región.

De acuerdo al informe oficial, el alerta es de nivel amarillo , lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en algunas actividades , como lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Ante este escenario, desde el municipio solicitaron a los vecinos extremar las precauciones y adoptar una serie de medidas preventivas para evitar complicaciones, especialmente en el sistema de drenaje urbano y en viviendas.

Entre las recomendaciones difundidas, se pide no sacar los residuos durante el período de tormentas y retirar de la calle o de la vereda cualquier elemento que pueda obstruir los desagües, ya que esto podría generar anegamientos.

También aconsejan retirar o asegurar objetos ubicados en balcones, ventanas o terrazas que puedan volarse con las ráfagas de viento, para evitar daños materiales o situaciones de riesgo.

Además, en obras de construcción se solicita asegurar todos los elementos sueltos, como chapas, tirantes, ladrillos o hierros, que podrían desprenderse ante las condiciones meteorológicas adversas.

Desde el municipio recordaron que estas medidas preventivas permiten reducir riesgos y minimizar posibles inconvenientes durante el desarrollo de las tormentas previstas para las próximas horas.