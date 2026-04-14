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Alerta por tormentas en Santa Fe: advierten por lluvias intensas y fuertes ráfagas desde la tarde de este martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo que abarca la tarde y noche de este martes y se extiende hasta la madrugada del miércoles. Desde la Municipalidad difundieron recomendaciones para prevenir inconvenientes.

14 de abril 2026 · 17:37hs
Foto ilustrativa. Alerta por tormentas en Santa Fe: advierten por lluvias intensas y fuertes ráfagas desde la tarde

Foto ilustrativa. Alerta por tormentas en Santa Fe: advierten por lluvias intensas y fuertes ráfagas desde la tarde

La Municipalidad de Santa Fe difundió una alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que anticipa tormentas para la tarde y noche de este martes y durante la madrugada del miércoles en la región.

De acuerdo al informe oficial, el alerta es de nivel amarillo, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en algunas actividades, como lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Ante este escenario, desde el municipio solicitaron a los vecinos extremar las precauciones y adoptar una serie de medidas preventivas para evitar complicaciones, especialmente en el sistema de drenaje urbano y en viviendas.

Entre las recomendaciones difundidas, se pide no sacar los residuos durante el período de tormentas y retirar de la calle o de la vereda cualquier elemento que pueda obstruir los desagües, ya que esto podría generar anegamientos.

También aconsejan retirar o asegurar objetos ubicados en balcones, ventanas o terrazas que puedan volarse con las ráfagas de viento, para evitar daños materiales o situaciones de riesgo.

Además, en obras de construcción se solicita asegurar todos los elementos sueltos, como chapas, tirantes, ladrillos o hierros, que podrían desprenderse ante las condiciones meteorológicas adversas.

Desde el municipio recordaron que estas medidas preventivas permiten reducir riesgos y minimizar posibles inconvenientes durante el desarrollo de las tormentas previstas para las próximas horas.

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