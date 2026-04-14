Santa Fe Fútbol Club presentó el Torneo Grandes Sueños

La edición 5 del Torneo Grandes Sueños de Santa Fe Fútbol Club se jugará en el predio Nery Pumpido desde el jueves para las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018

Con la presencia de dirigentes, entrenadores y representantes de los equipos participantes, Santa Fe Fútbol Club realizó la presentación oficial de la quinta edición del Torneo Grandes Sueños , un evento que se ha consolidado como uno de los certámenes más importantes del fútbol infantil en la región.

Serán más de 1000 chicos los que participarán durante seis días en el predio Nery Pumpido , que ha sido preparado especialmente para que disfruten al máximo de la competencia

La presentación tuvo lugar en el salón de usos múltiples del hotel del predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina, y contó con la participación de Leandro Birollo, máxima autoridad de la entidad liguista; y Fernando Yori, presidente de la institución organizadora, quien destacó el crecimiento sostenido del torneo y la expectativa que genera cada nueva edición. Se espera una gran concurrencia de público, en un evento que año tras año sigue consolidándose como una de las citas imperdibles del fútbol infantil en Santa Fe.

Santa Fe Fútbol Club, con el foco en las inferiores

El Torneo se disputará el jueves 16 y 23, viernes 17 y 24, y sábado 18 y 25 de abril en el predio que la entidad rectora del fútbol local posee en Monte Vera, y es reservado para las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018. Desde la organización agradecieron a todos los sponsors por acompañarlos en esta nueva edición. Su apoyo, recalcaron, es clave para que los chicos puedan disfrutar, aprender y crecer dentro y fuera de la cancha.

"Creo que fue por enero de 2010 donde surgió la idea de hacer un torneo de fútbol infantil organizado por Santa Fe FC. Elegimos el nombre, porque todos los chicos que lo juegan tienen grandes sueños, como el de ser jugadores de fútbol, porque en ese momento había una empresa de colchones importantes. Ahora se viene la quinta edición, y estamos orgullosos de que el torneo sea cada vez más grande", señaló el profesor Birollo.

liga santafesina torneos grandes sueños santa fe fc 2 Fernando Yori y Leandro Birollo encabezaron el lanzamiento del certamen a disputarse en el predio liguista.

El presidente de la Liga Santafesina remarcó que "en su momento habíamos arrancado de ocho equipos, y ahora estamos hablando de cincuenta. Todos los torneos de infantiles están creciendo de una manera importante, por ahi está faltando tratar de organizarnos un poquito más porque queremos cumplir con todas las actividades que tenemos en la Liga, y que puedan participar de este certamen, y la mayoría de los clubes van a poder concurrir sin ningún de tipo de problemas".

El ex presidente de Cosmos FC subrayó que "apoyamos este tipo de torneos porque son muy importantes para los clubes. Desde el punto de vista deportivo, como social, y pueden hacerlo sin tener ningún problema. Todo lo que esté al alcance de la Liga para apoyar el torneo se hace, desde acomodar el predio para concretarlo, función que tiene a su cargo Horacio. Apostamos al crecimiento de las inferiores, y estos torneos son una vidriera para todos los chicos".

Por su parte, Fernando Yori sostuvo que "las expectativas son muy grandes, estamos muy nerviosos, imaginate que pasamos de 32 equipos a 50, y no pudimos más por una cuestión de lugar. La Liga, la verdad, que Leandro, Fabricio, se portaron de diez con nosotros, nos han prestado todas las instalaciones, entonces podemos usar las dos canchas iluminadas al mismo tiempo".

El presidente de Santa Fe FC destacó que "la formación de los más chicos es clave en nuestra institución. El poder mandar jugadores a otros clubes que juegan en primera división es un poco la premisa. Cuando nos dijeron de poner primera lo hicimos, y ahora creo que la pegamos con la banda de gente que está trabajando, porque lo ha hecho muy bien".

"Este proyecto nació hace mucho tiempo, todo surgió en broma para abrir de nuevo al club, y así lo hicimos. El apoyo de la Liga, es muy importante. Venimos desde octubre trabajando con ellos, durante el torneo del año pasado los asistimos con gente para que trabaje para la Liga. Ahora es recíproco, la verdad que Leandro y con Fabricio hablamos mucho, y la verdad es que de diez como siempre. Convivimos todos los días. Yo llego a las tres de la tarde y me voy a las nueve y media de la noche, y nos vemos todo el tiempo", manifestó el máximo dirigente de la institución que tiene como referente institucional y deportivo a Esteban Kreig.