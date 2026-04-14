Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe Fútbol Club

Santa Fe Fútbol Club presentó el Torneo Grandes Sueños

La edición 5 del Torneo Grandes Sueños de Santa Fe Fútbol Club se jugará en el predio Nery Pumpido desde el jueves para las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 18:18hs
En el predio Nery Pumpido se presentó el Torneo Grandes Sueños de fútbol infantil.

En el predio Nery Pumpido se presentó el Torneo Grandes Sueños de fútbol infantil.

Con la presencia de dirigentes, entrenadores y representantes de los equipos participantes, Santa Fe Fútbol Club realizó la presentación oficial de la quinta edición del Torneo Grandes Sueños, un evento que se ha consolidado como uno de los certámenes más importantes del fútbol infantil en la región.

Serán más de 1000 chicos los que participarán durante seis días en el predio Nery Pumpido, que ha sido preparado especialmente para que disfruten al máximo de la competencia

La presentación tuvo lugar en el salón de usos múltiples del hotel del predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina, y contó con la participación de Leandro Birollo, máxima autoridad de la entidad liguista; y Fernando Yori, presidente de la institución organizadora, quien destacó el crecimiento sostenido del torneo y la expectativa que genera cada nueva edición. Se espera una gran concurrencia de público, en un evento que año tras año sigue consolidándose como una de las citas imperdibles del fútbol infantil en Santa Fe.

Santa Fe Fútbol Club, con el foco en las inferiores

El Torneo se disputará el jueves 16 y 23, viernes 17 y 24, y sábado 18 y 25 de abril en el predio que la entidad rectora del fútbol local posee en Monte Vera, y es reservado para las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018. Desde la organización agradecieron a todos los sponsors por acompañarlos en esta nueva edición. Su apoyo, recalcaron, es clave para que los chicos puedan disfrutar, aprender y crecer dentro y fuera de la cancha.

"Creo que fue por enero de 2010 donde surgió la idea de hacer un torneo de fútbol infantil organizado por Santa Fe FC. Elegimos el nombre, porque todos los chicos que lo juegan tienen grandes sueños, como el de ser jugadores de fútbol, porque en ese momento había una empresa de colchones importantes. Ahora se viene la quinta edición, y estamos orgullosos de que el torneo sea cada vez más grande", señaló el profesor Birollo.

liga santafesina torneos grandes sueños santa fe fc 2
Fernando Yori y Leandro Birollo encabezaron el lanzamiento del certamen a disputarse en el predio liguista.

Fernando Yori y Leandro Birollo encabezaron el lanzamiento del certamen a disputarse en el predio liguista.

El presidente de la Liga Santafesina remarcó que "en su momento habíamos arrancado de ocho equipos, y ahora estamos hablando de cincuenta. Todos los torneos de infantiles están creciendo de una manera importante, por ahi está faltando tratar de organizarnos un poquito más porque queremos cumplir con todas las actividades que tenemos en la Liga, y que puedan participar de este certamen, y la mayoría de los clubes van a poder concurrir sin ningún de tipo de problemas".

El ex presidente de Cosmos FC subrayó que "apoyamos este tipo de torneos porque son muy importantes para los clubes. Desde el punto de vista deportivo, como social, y pueden hacerlo sin tener ningún problema. Todo lo que esté al alcance de la Liga para apoyar el torneo se hace, desde acomodar el predio para concretarlo, función que tiene a su cargo Horacio. Apostamos al crecimiento de las inferiores, y estos torneos son una vidriera para todos los chicos".

Por su parte, Fernando Yori sostuvo que "las expectativas son muy grandes, estamos muy nerviosos, imaginate que pasamos de 32 equipos a 50, y no pudimos más por una cuestión de lugar. La Liga, la verdad, que Leandro, Fabricio, se portaron de diez con nosotros, nos han prestado todas las instalaciones, entonces podemos usar las dos canchas iluminadas al mismo tiempo".

El presidente de Santa Fe FC destacó que "la formación de los más chicos es clave en nuestra institución. El poder mandar jugadores a otros clubes que juegan en primera división es un poco la premisa. Cuando nos dijeron de poner primera lo hicimos, y ahora creo que la pegamos con la banda de gente que está trabajando, porque lo ha hecho muy bien".

"Este proyecto nació hace mucho tiempo, todo surgió en broma para abrir de nuevo al club, y así lo hicimos. El apoyo de la Liga, es muy importante. Venimos desde octubre trabajando con ellos, durante el torneo del año pasado los asistimos con gente para que trabaje para la Liga. Ahora es recíproco, la verdad que Leandro y con Fabricio hablamos mucho, y la verdad es que de diez como siempre. Convivimos todos los días. Yo llego a las tres de la tarde y me voy a las nueve y media de la noche, y nos vemos todo el tiempo", manifestó el máximo dirigente de la institución que tiene como referente institucional y deportivo a Esteban Kreig.

Santa Fe Fútbol Club Grandes Sueños Nery Pumpido
Noticias relacionadas
mascherano dejo de ser el entrenador de inter miami por motivos personales

Mascherano dejó de ser el entrenador de Inter Miami por motivos personales

provincial juvenil femenino: la asb tiene rivales confirmados para venado tuerto

Provincial Juvenil Femenino: la ASB tiene rivales confirmados para Venado Tuerto

que les pidio scaloni a los jugadores de la seleccion tras la lesion de cuti romero

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

ugo carabelli consiguio un triunfazo ante khachanov en el atp 500 de barcelona

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Lo último

Operativo en Alto Verde: cayó el presunto autor del ataque a balazos contra un hombre en la Manzana 10

Operativo en Alto Verde: cayó el presunto autor del ataque a balazos contra un hombre en la Manzana 10

Caída de ventas en marzo y comercios en rojo: las pymes de Santa Fe advierten que la crisis es insostenible

Caída de ventas en marzo y comercios en rojo: las pymes de Santa Fe advierten que la crisis es "insostenible"

Alerta naranja por tormentas fuertes para Santa Fe y la región hasta la tarde de este miércoles

Alerta naranja por tormentas fuertes para Santa Fe y la región hasta la tarde de este miércoles

Último Momento
Operativo en Alto Verde: cayó el presunto autor del ataque a balazos contra un hombre en la Manzana 10

Operativo en Alto Verde: cayó el presunto autor del ataque a balazos contra un hombre en la Manzana 10

Caída de ventas en marzo y comercios en rojo: las pymes de Santa Fe advierten que la crisis es insostenible

Caída de ventas en marzo y comercios en rojo: las pymes de Santa Fe advierten que la crisis es "insostenible"

Alerta naranja por tormentas fuertes para Santa Fe y la región hasta la tarde de este miércoles

Alerta naranja por tormentas fuertes para Santa Fe y la región hasta la tarde de este miércoles

Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía acusó a los imputados de ser un grupo de improvisados y apuntó a un abandono del paciente

Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía acusó a los imputados de ser "un grupo de improvisados" y apuntó a un abandono del paciente

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: un santafesino cayó con casi 12 kilos ocultos en el auto

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: un santafesino cayó con casi 12 kilos ocultos en el auto

Ovación
El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

La reserva de Unión empató de visitante ante Tigre y no pudo acercase a la zona de playoffs

La reserva de Unión empató de visitante ante Tigre y no pudo acercase a la zona de playoffs

La reserva de Colón perdió en Santa Fe con Independiente y no hace pie

La reserva de Colón perdió en Santa Fe con Independiente y no hace pie

Unión ya tiene árbitro para recibir a Newells por la fecha 15 del Apertura

Unión ya tiene árbitro para recibir a Newell's por la fecha 15 del Apertura

Colón tiene árbitro definido para visitar a Morón en la fecha 10

Colón tiene árbitro definido para visitar a Morón en la fecha 10

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos