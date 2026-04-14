El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

Ariel Garcé hizo un repaso por su carrera futbolística, donde habló de Diego Maradona, el Mundial 2010, su paso y el presente por Colón.

En su paso por Santa Fe para la presentación del torneo “Grandes Sueños”, Ariel Garcé dialogó con LT10 y Sol Play y dejó una extensa charla cargada de recuerdos, análisis del fútbol actual y una mirada sincera sobre el presente de Colón .

El exdefensor, que supo ser mundialista en Sudáfrica 2010 convocado por Diego Armando Maradona, mostró su costado más reflexivo, atravesado por todo lo que vivió dentro y fuera de la cancha.

“Santa Fe siempre me tira”

Garcé reconoció su vínculo con la ciudad y su cercanía con el proyecto que ayudó a gestar: “Tengo amigos, vengo seguido y siempre está ese cariño por Santa Fe. Con Esteban (Kreig) nos une una historia muy fuerte, arrancamos proyectos juntos desde la pasión por el fútbol”.

En ese sentido, valoró el crecimiento de la estructura que nació casi de manera improvisada: “Empezamos sin saber qué podía pasar, como un grupo de amigos soñando. Ver hoy chicos, familias y una identidad armada es una satisfacción enorme”.

Un fútbol cada vez más exigente, según el Chino Garcé

Consultado sobre el juego actual, el “Chino” no dudó en marcar diferencias con su época: “Hoy es mucho más vertiginoso, más agresivo. Veo a los chicos y siento que estoy lejos de eso. No sé si podría haber jugado en este fútbol”.

A la vez, advirtió sobre la posible pérdida de esencia: “Los datos ayudan, pero hay algo que no se compra, que es lo que uno transmite. Eso no se puede perder”.

El recuerdo imborrable de Maradona

Uno de los pasajes más emotivos de la charla fue cuando evocó el llamado de Maradona para integrarlo al Mundial: “Me dijo ‘sos uno de mis 23 gladiadores’. Me largué a llorar. Fue algo muy fuerte, muy personal. Le dije que no le iba a fallar como persona”.

la-insolita-anecdota-de-ariel-chino-garce-con-giannina-maradona-y-sus-camisetas-778487.jpg El Chino Garcé recordó su paso por la Selección, de la mano de Maradona, en el Mundial 2010, siendo jugador de Colón. Internet

Para Garcé, ese momento marcó su carrera: “El Mundial fue la frutilla del postre. Venía de momentos difíciles y en Colón pude levantarme y volver a estar a la altura”.

Su mirada sobre Colón

El exjugador sabalero también analizó la actualidad del club: “Después del campeonato hubo una caída que se veía venir. Pero ahora noto otro espíritu, otra energía. Parece que cambió el chip”.

Además, remarcó la importancia del contexto: “La ciudad necesita a Colón y a Unión en Primera. Cuando los equipos andan bien, cambia el ánimo de la gente”.

Presente y futuro

Hoy, Garcé sigue vinculado al fútbol desde otro rol, trabajando con selecciones juveniles, aunque sin apurarse en dar el salto como entrenador principal: “Es una vida muy demandante. Hoy quiero disfrutar de otras cosas también. Ya viví mucho del fútbol”.

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Con la simpleza que lo caracteriza, el Chino dejó en claro que su historia con la pelota sigue vigente, pero desde un lugar distinto, más reflexivo, donde pesan tanto las vivencias como las enseñanzas que le dejó el camino recorrido.