Colón tiene árbitro definido para visitar a Morón en la fecha 10

La AFA reveló las designaciones de árbitro para la fecha 10 de la Primera Nacional, donde Colón pisará el Nuevo Francisco Urbano para jugar ante Morón

Con la mira puesta en seguir firme en la cima, Colón ya conoce quién será el encargado de impartir el sábado que viene, a partir de las 15.30, ante Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano. La AFA reveló este martes las designaciones de jueves para la fecha 10 de la Primera Nacional.

Carraza controlará Morón-Colón

El elegido es Álvaro Carranza, quien estará acompañado por Pablo Acevedo y Mario Bardina como jueces de línea. En tanto, el rol de cuarto árbitro recaerá en Javier Delbarba.

Un partido que puede ser clave para sostener su buen momento y sobre todo ante un rival directo que precisa recuperarse del último traspié ante San Miguel. Con todo confirmado, solo resta que la pelota empiece a rodar.

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FECHA 10

Midland - San Martín (S.J.)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Los Andes - San Telmo

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Francisco Gugliota

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

All Boys - Acassuso

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Deportivo Morón - Colón

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

Godoy Cruz - San Miguel

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Quilmes - Nueva Chicago

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez

Ciudad de Bolívar - Deportivo Madryn

Árbitro: Juan Nebietti

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: José Ponce

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

Patronato - Deportivo Maipú (Mza.)

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Colegiales - Temperley

Árbitro: Daniel E. Zamora

Asistente 1: Juan Pablo Milenaar

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Almirante Brown - Central Norte (S.)

Árbitro: Julián Jerez

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Damián Orellana

Cuarto árbitro: Gonzalo Correa

Estudiantes - Chaco For Ever

Árbitro: Gabriel Gutiérrez

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

Mitre (S.E.) - Ferro Carril Oeste

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Emanuel Serale

Asistente 2: Danilo Viola

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Gimnasia y Esgrima (J.) - Almagro

Árbitro: Maxi Macheroni

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez

San Martín (T.) - Tristán Suárez

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Juan Ricciardi

Asistente 2: Maxi Montenegro

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Racing (Cba.) - Defensores de Belgrano

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Heber Ibáñez Mesa

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Gimnasia y Tiro (S.) - Güemes (S.E.)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Ulises Gerónimo

Atlético de Rafaela - Agropecuario Arg.

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

Atlanta - Chacarita Jrs.

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Diego Bonfa

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias