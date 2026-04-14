Con la mira puesta en seguir firme en la cima, Colón ya conoce quién será el encargado de impartir el sábado que viene, a partir de las 15.30, ante Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano. La AFA reveló este martes las designaciones de jueves para la fecha 10 de la Primera Nacional.
Colón tiene árbitro definido para visitar a Morón en la fecha 10
La AFA reveló las designaciones de árbitro para la fecha 10 de la Primera Nacional, donde Colón pisará el Nuevo Francisco Urbano para jugar ante Morón
Por Ovación
Carraza controlará Morón-Colón
El elegido es Álvaro Carranza, quien estará acompañado por Pablo Acevedo y Mario Bardina como jueces de línea. En tanto, el rol de cuarto árbitro recaerá en Javier Delbarba.
Un partido que puede ser clave para sostener su buen momento y sobre todo ante un rival directo que precisa recuperarse del último traspié ante San Miguel. Con todo confirmado, solo resta que la pelota empiece a rodar.
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FECHA 10
Midland - San Martín (S.J.)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Nahuel Santanocito
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Los Andes - San Telmo
Árbitro: Lucas Comesaña
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Francisco Gugliota
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
All Boys - Acassuso
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Deportivo Morón - Colón
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
Godoy Cruz - San Miguel
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
Quilmes - Nueva Chicago
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
Ciudad de Bolívar - Deportivo Madryn
Árbitro: Juan Nebietti
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: José Ponce
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
Patronato - Deportivo Maipú (Mza.)
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Colegiales - Temperley
Árbitro: Daniel E. Zamora
Asistente 1: Juan Pablo Milenaar
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Damián Rubino
Almirante Brown - Central Norte (S.)
Árbitro: Julián Jerez
Asistente 1: Diego Romero
Asistente 2: Damián Orellana
Cuarto árbitro: Gonzalo Correa
Estudiantes - Chaco For Ever
Árbitro: Gabriel Gutiérrez
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
Mitre (S.E.) - Ferro Carril Oeste
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Emanuel Serale
Asistente 2: Danilo Viola
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Gimnasia y Esgrima (J.) - Almagro
Árbitro: Maxi Macheroni
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
San Martín (T.) - Tristán Suárez
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Juan Ricciardi
Asistente 2: Maxi Montenegro
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Racing (Cba.) - Defensores de Belgrano
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Heber Ibáñez Mesa
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
Gimnasia y Tiro (S.) - Güemes (S.E.)
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Ulises Gerónimo
Atlético de Rafaela - Agropecuario Arg.
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Diego Martín
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
Atlanta - Chacarita Jrs.
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Diego Bonfa
Asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias