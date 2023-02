12 lugares turísticos de la Patagonia que debes visitar

¡La Patagonia no deja de sorprender! Ven y descubre sus bellezas naturales, su cultura e historia y sumérgete en todas las aventuras que puedas imaginar. ¡Encuentra el lugar perfecto para descansar y disfrutar de la cultura patagónica!

Estos son los lugares turísticos de La Patagonia que debes visitar:

Puerto Montt, Chile

El punto de partida hacia la Patagonia chilena

image.png

Puerto Montt es un destino turístico ideal para aquellos que quieran emprender una travesía por la Patagonia chilena. Esta comuna ubicada al sur de Chile frente al seno de Reloncaví, cuenta con un puerto desde el que parten muchas conexiones marítimas, lo que la convierte en un punto de paso muy popular.

Al visitar Puerto Montt, estarás en una zona con mucho movimiento económico y cultural. Podrás disfrutar de la variada oferta gastronómica, así como de los mercados y caletas de pescado y artesanías. Es un destino con una amplia oferta de arriendos de cabañas con tinajas, para relajarse en el calor del agua mientras se disfruta del entorno. Además, el balneario de Pelluco ofrece una vida nocturna y juvenil llena de inspiración bohemia.

No hay mejor lugar para hacer tus compras y para acercarte a la cultura chilena. Así que no esperes más para visitar Puerto Montt y descubrir esta hermosa localidad en plena Patagonia. ¡Es una experiencia que no puedes perderte!

Bariloche, Argentina

El punto de partida hacia la Patagonia argentina

image.png

Bariloche, una ciudad argentina ubicada en la Patagonia, es un destino perfecto para aquellos que quieran conocer la belleza de la naturaleza. Está bien comunicada con el resto del país, tanto en vuelos directos como autobuses desde y hacia Buenos Aires.

Durante el invierno, se convierte en la estación de esquí más grande de Sudamérica, un paraiso para los amantes de los deportes de invierno. En verano, los montañeros pueden escalar el Cerro Catedral.

Además, alrededor de Bariloche se encuentran 7 lagos que pueden descubrirse en un recorrido de 1-2 días. Es un destino ideal para aquellos que buscan la belleza natural y la aventura.

Comienza a reservar tu estancia en una de las cabañas en Bariloche y empieza a disfrutar de toda la naturaleza de la Patagonia. Será tu base de aventuras hacia todo tipo de aventuras patagónicas. Bariloche es un destino top mundial que atrae turistas de todo el mundo. ¡No te defraudará!

Carretera Austral, Chile

Un viaje épico por una carretera remota

image.png

¿Te gustaría descubrir una de las carreteras más remotas e icónicas del mundo? La Carretera Austral de Chile podría ser tu destino ideal. La exuberante vida silvestre, los bosques tropicales, las montañas cubiertas de nieve y los fiordos brumosos hacen de esta carretera una experiencia única.

Construida originalmente por orden de Pinochet en la década de 1970, la Carretera Austral recorre 1117 km desde Hornopirén al norte hasta Villa O'Higgins al sur. Aún no completamente pavimentada, los viajeros pueden disfrutar de la naturaleza a lo largo de todo el recorrido.

Si estás planeando visitar la Carretera Austral, te recomendamos dedicar al menos un par de semanas a explorar los singulares pueblos y parques nacionales que hay por el camino. Puedes alquilar un auto en Puerto Montt o bien en Coyhaique, la única ciudad moderadamente grande situada a mitad de camino.

¡Aprovecha este consejo y disfruta de una aventura inolvidable por la Carretera Austral! Un viaje por esta carretera te permitirá disfrutar de una belleza natural y exuberante y te llenará de recuerdos para siempre.

Monte Fitz Roy

Un hermoso lugar de visita obligada en la Patagonia

image.png

El Monte Fitz Roy es una impresionante formación rocosa ubicada en los hielos patagónicos, que se eleva majestuosamente hacia el este. Se destaca entre los demás picos de la región por sus imponentes pináculos rocosos, que ofrecen una emocionante aventura para los amantes de la escalada en roca.

El Fitz Roy es también parte del Parque Nacional de los Glaciares, y su ascensión se considera uno de los mayores desafíos de alpinismo del mundo. Esto se debe no sólo a su altura de 3.375 metros, sino también a las difíciles condiciones climáticas que se encuentran en la zona. Si buscas una aventura llena de emoción y desafíos, el Fitz Roy es la respuesta. ¡No te arrepentirás!

Laguna Torre, Argentina

Uno de los lugares más impresionantes que visitar en la Patagonia

image.png

Existe un lugar que vale cada segundo del viaje: la Laguna Torre. El sendero hasta el lago es relativamente llano, por lo que es una ruta fácil de recorrer y ofrece unas vistas espectaculares del imponente Cerro Torre. Al no necesitar guías, cada persona puede tomarse su tiempo y disfrutar del paisaje.

Al llegar al lago, la experiencia es única. Cuando llega el invierno, el lago se congela y se cubre de bloques de hielo con un aspecto surrealista que se extiende hasta donde alcanza la vista. Una caminata de seis horas que merece la pena vivir.

Glaciar Perito Moreno, Argentina

Uno de los mejores y más populares lugares que visitar en la Patagonia

image.png

El Glaciar Perito Moreno se encuentra en el Parque Nacional de Los Glaciares de Santa Cruz, Argentina. Esta reserva de agua dulce, con 250 kilómetros cuadrados de formaciones de hielo, es la tercera más grande del mundo. Una plataforma de observación ofrece vistas únicas de los icebergs gigantes que se desprenden del hielo.

Se trata de una de las principales atracciones naturales de Sudamérica. La época de mayor afluencia de turistas es entre enero y principios de abril, aunque también es posible visitarlo en otros meses. El Calafate, cercano al glaciar, ofrece excelentes opciones de alojamiento. Además, los visitantes pueden caminar sobre el hielo con tacos.

¡No esperes más! El Glaciar Perito Moreno es un destino increíble, donde podrás disfrutar de la naturaleza de una forma única. Vivirás la magia de la flotación de icebergs, y la tranquilidad de caminar por el hielo cristalino. ¡Es una experiencia única que no podrás olvidar!

Parque Nacional Torres del Paine, Chile

Un paraíso para los que le gustan el trekking y la vida salvaje

image.png

El Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en Chile, es el destino perfecto para apasionados del senderismo y amantes de la vida salvaje. Para todos aquellos que deseen recorrerlo, este parque ofrece dos excursiones sin parangón.

El "Circuito", de siete a diez días de duración, te llevará a conocer los puntos más destacados e indiscutibles del parque, desde encuentros cercanos con los famosos Cuernos y Las Torres hasta el desafiante cruce del Paso John Gardner. Mientras que la "W", de tres a cinco días de duración, te permitirá visitar los tres lugares más importantes: Glaciar Grey, el Valle del Francés y Las Torres.

En esta excursión no solo podrás disfrutar de la imponente belleza de la naturaleza, sino que también tendrás la oportunidad de ver de cerca a los pumas y guanacos que habitan en el parque.

Si estás buscando una experiencia auténtica y única, una aventura que jamás olvidarás, no hay mejor lugar que el Parque Nacional Torres del Paine. ¡No te arrepentirás!

Glaciar Upsala, Argentina

Esta atracción imprescindible es un gran glaciar de valle

image.png

¿Alguna vez quisiste conocer un glaciar? ¡Entonces el glaciar Upsala es el lugar ideal para ti! Esta maravilla natural puede ser visitada en una excursión de un día a bordo de un cómodo crucero en catamarán. Partiendo temprano por la mañana y regresando por la tarde, experimentarás el viaje de tu vida.

Aunque el crucero no es barato, su valor es incalculable. Podrás disfrutar de vistas espectaculares del glaciar, además de un servicio de primera. Los amantes de la fotografía quedarán encantados con esta increíble excursión.

¡No te pierdas esta oportunidad única de conocer el glaciar Upsala! ¡Prepara tu equipaje para vivir la aventura de tu vida!

Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina

El parque nacional más antiguo de Argentina

image.png

El Parque Nacional Nahuel Huapi, creado en 1934, ofrece un sinfín de fascinantes circuitos turísticos. Uno de ellos es el Valle Encantado, que une los ríos Limay y Trafuls. Sus misteriosos relieves, esculpidos por los vientos de la región, le han dado ese nombre.

Por otro lado, el circuito de los Siete Lagos es una aventura a los pies de los Andes. Cada uno de los lagos ofrece una experiencia única e irrepetible para los visitantes.

No hay nada como el Parque Nacional Nahuel Huapi para disfrutar al máximo de la naturaleza. Sus circuitos turísticos permiten conocer la belleza de su entorno de una manera única e inolvidable. ¡Prepárate para vivir una aventura!

La Reserva de Pingüinos de Punta Tombo, Argentina

Una atracción re linda de visita obligada

image.png

La Reserva de Pingüinos de Punta Tombo es el lugar perfecto para visitar en la Patagonia. Está a sólo dos horas de Puerto Madryn en autobús, y es una excursión muy solicitada entre los pasajeros de los cruceros de circunnavegación sudamericana.

Es una oportunidad única para ver un gran número de pingüinos anidando en su hábitat natural. Los visitantes a menudo se cruzan con ellos en el camino, lo que los hace detenerse para dejarlos pasar. El sendero hacia la playa no es nada pesado, además hay muchas oportunidades para capturar primeros planos increíbles de los pingüinos.

¡No te pierdas esta oportunidad única de ver a los pingüinos en su hábitat natural! La reserva de Pingüinos de Punta Tombo es una de las mejores experiencias que ofrece la Patagonia. ¡No te arrepentirás de visitarla!

San Martín de los Andes, Argentina

La ciudad más grande de la región norte de los lagos

image.png

San Martín de los Andes es una de las mejores ciudades para vacacionar en Argentina y es el destino perfecto para los amantes de la naturaleza. Está ubicado en el Lago Lácar, a los pies de la majestuosa cordillera de los Andes, rodeado de bosques y numerosos cursos de agua.

Los interesados en deportes acuáticos, equitación y observación de aves encontrarán una gran variedad de actividades para disfrutar. No sólo eso, también se puede disfrutar de los interesantes talleres de artistas locales abiertos al público.

San Martín de los Andes se encuentra a una corta distancia de las populares estaciones de esquí de Bariloche, a sólo tres horas en auto. Es el lugar ideal para disfrutar del aire puro, la belleza natural y la hospitalidad local. No esperes más y ¡visita San Martín de los Andes!

Villa La Angostura, Argentina

Un bonito pueblo turístico en el lago Nahuel Huapi

image.png

Villa La Angostura es un pequeño pueblo de montaña ubicado entre los Andes y algunos de los lagos más cristalinos de Sudamérica. Esta localidad ofrece unas de las mejores pistas de esquí de la región, además de un encanto único gracias a sus restaurantes, hoteles y deportes acuáticos y al aire libre. La popular película argentina ¨La vida según Muriel¨ se rodó en estas tierras.

Si visitas la Patagonia, descubrirás por qué esta zona es conocida como el principio del mundo. Las montañas volcánicas, los enormes glaciares, los lagos edénicos y los valles de fantasía rodeados de imponentes maravillas de la naturaleza, te harán sentir una conexión profunda con la Tierra, como si estuvieras descubriendo la clave de algunos de los mayores misterios de la humanidad.

Villa La Angostura es un lugar único que ofrece una experiencia única, con increíbles paisajes para disfrutar y recorrer. ¡No pierdas la oportunidad de descubrir todo lo que esta maravillosa localidad tiene para ofrecerte!

__

La Patagonia es un lugar maravilloso que ofrece una variedad de actividades y lugares turísticos para satisfacer a los visitantes.

El Parque Nacional Torres del Paine es una atracción imprescindible para los amantes de la naturaleza. El glaciar Perito Moreno es otro lugar magnífico para admirar la belleza de los glaciares. El Monte Fitz Roy es un excelente destino para los amantes de la montaña. El Parque Nacional Huapi, la Carretera Austral y El Calafate son lugares destacados para los turistas.

En fin, los lugares turísticos de la Patagonia son muchos y muchos más de los que hemos podido escribir en este contenido. Es un destino único para aquellos que desean disfrutar de la naturaleza, la aventura y el encanto de esta región.