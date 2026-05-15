A cinco años del inicio del sueño eterno de Colón: la noche en que empezó a escribir su estrella

El 15 de mayo de 2021, Colón eliminó por penales a Talleres en un Brigadier López vacío por la pandemia y dio el primer paso rumbo al título más importante de su historia.

Hay noches que quedan tatuadas para siempre en la memoria de un club. Partidos que, con el paso del tiempo, adquieren una dimensión mucho más grande de la que parecían tener en ese momento. Y para Colón , aquel 15 de mayo de 2021 fue exactamente eso: el comienzo del camino más glorioso de toda su historia.

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Hace exactamente cinco años, el equipo conducido por Eduardo Domínguez derrotaba por penales a Talleres en el Brigadier López y se clasificaba a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. Lo que parecía apenas un gran triunfo en una campaña ilusionante terminaría convirtiéndose en el primer capítulo de la conquista más soñada por el pueblo sabalero: la primera estrella en Primera División.

Una batalla intensa en un Cementerio vacío

Aquella noche en Santa Fe tuvo todos los condimentos. Intensidad, dramatismo, sufrimiento y heroísmo. Aunque el contexto era extraño: las tribunas vacías por la pandemia contrastaban con la pasión que millones de hinchas rojinegros vivían desde sus casas.

El partido arrancó con mucha dinámica y con Luis Miguel Rodríguez avisando rápidamente con un tiro libre que pasó cerca. Pero la respuesta de Talleres fue inmediata y obligó a una gran intervención de Leonardo Burián, quien comenzaría a transformarse en la gran figura de la noche.

A los 11 minutos llegó el primer golpe sabalero. Tras un córner, Alexis Castro apareció de cabeza para poner el 1-0 y desatar el grito contenido de todo Colón.

Sin embargo, Talleres nunca se desordenó. Fue agresivo, atacó constantemente y chocó una y otra vez con un Burián monumental. El arquero uruguayo sostuvo al equipo hasta que, finalmente, Franco Fragapane encontró un rebote en el área para marcar el merecido 1-1.

Expulsiones, tensión y una definición infartante

En el complemento el partido se volvió todavía más complejo para Colón. Primero por la expulsión de Eric Meza, quien vio la segunda amarilla y dejó al equipo con diez jugadores.

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Pero poco después Talleres también quedó en igualdad numérica tras la roja directa a José Mauri, luego de una dura infracción desde atrás.

Con ambos equipos desgastados física y emocionalmente, el encuentro perdió claridad y terminó desembocando inevitablemente en la definición por penales.

Y allí apareció definitivamente la figura de Burián.

Burián, el héroe de la primera gran noche de Colón

La serie desde los doce pasos fue perfecta para Colón. Alexis Castro, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Piovi, Federico Lértora y el Pulga Rodríguez convirtieron sus ejecuciones con absoluta eficacia.

Del otro lado, Talleres había mantenido la paridad gracias a los goles de Fragapane, Mateo Retegui y Joel Soñora. Pero en el momento decisivo apareció nuevamente el arquero sabalero: Burián le atajó el penal a Rafael Pérez y dejó servido el camino hacia la clasificación.

El 5-3 final desató la locura rojinegra y metió al equipo entre los cuatro mejores del torneo.

El inicio de la historia más feliz

Después de aquella noche llegarían las semifinales frente a Independiente, con otra actuación memorable del equipo de Domínguez, y posteriormente la histórica final ante Racing en San Juan.

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Allí, el 4-0 inolvidable transformó para siempre la historia de Colón y le regaló al club la primera estrella de Primera División, esa que generaciones enteras soñaron durante décadas.

Pero todo empezó aquella noche del 15 de mayo de 2021. Con un Cementerio vacío, con Burián gigante, con el Pulga liderando y con un equipo que empezaba a convencerse de que estaba preparado para hacer historia.

Síntesis Colón - Talleres

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro, Gonzalo Piovi; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Talleres: Marcos Díaz; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Piero Hincapié, Enzo Díaz; Franco Fragapane, Francis Mac Allister, Juan Ignacio Méndez, Ángelo Martino; Carlos Auzqui y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

Goles en el primer tiempo: 13m Castro (C), 25m Fragapane (T).

Cambios en el segundo tiempo: 9m Facundo Mura por Morelo (C), 15m Joel Soñora por Mac Allister y José Mauri por E. Díaz (T), 40 Mateo Retegui por Auzqui y Julián Malatini por Tenaglia (T), 46m Matías Sosa por Martino (T).

Incidencias en el segundo tiempo: 5m expulsado Meza (C), 22m expulsado Mauri (T).

Definición por penales: Castro, gol (C); Fragapane, gol (T); Aliendro, gol (C); Retegui, gol (T); Piovi, gol (C); Pérez, atajado (T); Lértora, gol (C); Soñora, gol (T); Rodríguez, gol (C).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.