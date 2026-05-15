Del techo a la comisaría: intentaron robar un local de celulares en Avenida Blas Parera y terminaron presos

Uno de los sospechosos se trepó al techo del comercio ubicado sobre avenida Blas Parera al 6500. El otro actuaba como apoyo desde una parada de colectivos cercana. Ambos fueron detenidos.

El sistema de monitoreo urbano de la ciudad de Santa Fe frustró durante la madrugada de este viernes una presunta tentativa de robo en un local de venta de celulares ubicado sobre avenida Blas Parera al 6500 . Los operadores de videovigilancia detectaron movimientos sospechosos en el comercio y activaron el protocolo de alerta.

Las cámaras registraron el momento en que uno de los involucrados se trepó al frente del local y subió al techo del inmueble , aparentemente con intenciones de forzar el ingreso. En simultáneo, el monitoreo identificó a un segundo hombre que permanecía en una parada de colectivos cercana, quien según los investigadores habría actuado como apoyo y vigilancia de la maniobra.

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Tras el alerta emitido a la Central de Emergencias 911, efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar y concretaron la aprehensión de ambos sospechosos.

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Secuestro y causa judicial

Durante el operativo fueron secuestrados dos reflectores, incorporados a la causa como elementos de interés para la investigación. Las actuaciones fueron puestas a disposición de la Justicia, que deberá determinar la situación procesal de los detenidos.