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Unión, con día, hora y lugar para el duelo ante Independiente por Copa Argentina

Unión enfrentará a Independiente el viernes 22 de mayo, desde las 20, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

Ovación

Por Ovación

15 de mayo 2026 · 13:23hs
Unión, con día, hora y lugar para el duelo ante Independiente por Copa Argentina

Prensa Unión

Unión ya conoce cuándo volverá a jugar oficialmente tras la eliminación en los cuartos de final del Torneo Apertura frente a Belgrano en Córdoba. El equipo rojiblanco enfrentará a Independiente por los 16avos de final de la Copa Argentina el próximo viernes 22 de mayo, a partir de las 20, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

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El encuentro aparece como decisivo para el semestre tatengue, ya que será el último partido antes del receso por el Mundial y además representa la única competencia que le queda al equipo en esta primera parte del año. El ganador de la llave se medirá en octavos de final ante el vencedor del cruce entre Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán.

Madelón, entre el descanso y la definición en Unión

La confirmación del partido llega en un contexto especial para Unión, marcado por la incertidumbre en torno al futuro de Leonardo Madelón. Tras la caída ante Belgrano, el entrenador dejó en claro que necesita descansar y reflexionar luego de un ciclo intenso, aunque evitó confirmar si continuará al frente del plantel.

LEER MÁS: Madelón habló de su futuro en Unión: "Me gustaría seguir, pero hay que ver qué quiere el club"

El vínculo de Madelón había vencido en abril, aunque se extendió automáticamente hasta el final de la participación de Unión en el Torneo Apertura. Ahora, con la Copa Argentina por delante, la dirigencia y el DT deberán resolver cómo seguirá la historia.

Mientras tanto, el plantel retomará los entrenamientos enfocado en el compromiso ante Independiente, un duelo que puede marcar el cierre del semestre o el comienzo de una nueva etapa para el ciclo del entrenador rojiblanco.

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