Hallaron armas blancas en la mochila de un alumno en una escuela de San Javier

El hecho ocurrió este viernes por la mañana en la escuela N° 242 Manuel Belgrano. Un compañero alertó a su madre, quien notificó a las autoridades del establecimiento. La Policía desarmó al menor y lo entregó a sus padres.

Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en la escuela N° 242 Manuel Belgrano de la ciudad de San Javier

Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en la escuela N° 242 Manuel Belgrano de la ciudad de San Javier . Un alumno que se encontraba en clases se retiró a su casa y le contó a su madre que un compañero de curso llevaba armas en su mochila. La mujer se dirigió de inmediato al establecimiento y puso en conocimiento la situación a las autoridades educativas , que convocaron a la Policía de manera urgente.

Personal policial de Orden Público y de Cuerpos arribó al edificio durante el dictado de clases . Las autoridades convocaron al alumno involucrado a una galería junto con su mochila y procedieron a revisarla. En el interior hallaron dos cuchillos , una vaina de cuero , una chuza de metal con un trozo de cadena atado a un alambre tipo manopla y una gomera . Todos los elementos fueron secuestrados por los oficiales.

El menor permaneció en la dirección de la institución hasta la llegada de sus progenitores, quienes lo retiraron del establecimiento. El resto del alumnado continuó con el dictado de clases con normalidad.

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Intervención de la Justicia

El caso fue reportado a la Jefatura de la Unidad Regional XIV del departamento San Javier de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención a la Fiscalía de Minoridad, la cual resolverá en las próximas horas los pasos a seguir.