Uno Santa Fe | Policiales | armas

Hallaron armas blancas en la mochila de un alumno en una escuela de San Javier

El hecho ocurrió este viernes por la mañana en la escuela N° 242 Manuel Belgrano. Un compañero alertó a su madre, quien notificó a las autoridades del establecimiento. La Policía desarmó al menor y lo entregó a sus padres.

Juan Trento / jtrento@uno.com.ar

Por Juan Trento / [email protected]

15 de mayo 2026 · 20:21hs
Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en la escuela N° 242 Manuel Belgrano de la ciudad de San Javier

Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en la escuela N° 242 Manuel Belgrano de la ciudad de San Javier

Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en la escuela N° 242 Manuel Belgrano de la ciudad de San Javier. Un alumno que se encontraba en clases se retiró a su casa y le contó a su madre que un compañero de curso llevaba armas en su mochila. La mujer se dirigió de inmediato al establecimiento y puso en conocimiento la situación a las autoridades educativas, que convocaron a la Policía de manera urgente.

Personal policial de Orden Público y de Cuerpos arribó al edificio durante el dictado de clases. Las autoridades convocaron al alumno involucrado a una galería junto con su mochila y procedieron a revisarla. En el interior hallaron dos cuchillos, una vaina de cuero, una chuza de metal con un trozo de cadena atado a un alambre tipo manopla y una gomera. Todos los elementos fueron secuestrados por los oficiales.

El menor permaneció en la dirección de la institución hasta la llegada de sus progenitores, quienes lo retiraron del establecimiento. El resto del alumnado continuó con el dictado de clases con normalidad.

LEE MÁS: Tiroteo en San Cristóbal: liberaron al adolescente acusado de ser cómplice del ataque en la escuela Mariano Moreno

Intervención de la Justicia

El caso fue reportado a la Jefatura de la Unidad Regional XIV del departamento San Javier de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención a la Fiscalía de Minoridad, la cual resolverá en las próximas horas los pasos a seguir.

armas San Javier Escuela alumno justicia
Noticias relacionadas
El lugar en donde sucedieron los hechos

Una pelea entre tres hombres en bulevar Pellegrini y Rivadavia terminó con uno de ellos internado en el Cullen y todos detenidos

La muerte de Francisco Huascar Galván, de 72 años, en una vivienda de Padre Quiroga al 1900 generó dudas entre sus familiares

Santa Rosa de Lima: el fiscal Marchi ordenó la necropsia del cadáver de un hombre de 72 años fallecido en su casa

Controles carcelarios. Detectaron marihuana y cocaína ocultas entre pertenencias de visitantes a la cárcel de Las Flores.

Yerba "adulterada": una mujer intentó ingresar casi un kilo de marihuana a la cárcel de Las Flores

La droga secuestrada en el hotel Rivadavia del macrocentro santafesino

Una pelea entre dos mujeres en el hotel Rivadavia reveló que una de ellas hacía delivery de drogas

Lo último

Hallaron armas blancas en la mochila de un alumno en una escuela de San Javier

Hallaron armas blancas en la mochila de un alumno en una escuela de San Javier

Rubén Forestello será el nuevo técnico de Estudiantes de Río Cuarto

Rubén Forestello será el nuevo técnico de Estudiantes de Río Cuarto

Aston Villa le ganó a Liverpool y aseguró su lugar en la próxima Champions League

Aston Villa le ganó a Liverpool y aseguró su lugar en la próxima Champions League

Último Momento
Hallaron armas blancas en la mochila de un alumno en una escuela de San Javier

Hallaron armas blancas en la mochila de un alumno en una escuela de San Javier

Rubén Forestello será el nuevo técnico de Estudiantes de Río Cuarto

Rubén Forestello será el nuevo técnico de Estudiantes de Río Cuarto

Aston Villa le ganó a Liverpool y aseguró su lugar en la próxima Champions League

Aston Villa le ganó a Liverpool y aseguró su lugar en la próxima Champions League

Del techo a la comisaría: intentaron robar un local de celulares en Avenida Blas Parera y terminaron presos

Del techo a la comisaría: intentaron robar un local de celulares en Avenida Blas Parera y terminaron presos

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Ovación
Medrán fue autocrítico en Colón: Si queremos ganar el torneo, tenemos que dar mucho más

Medrán fue autocrítico en Colón: "Si queremos ganar el torneo, tenemos que dar mucho más"

Campisi le tiró toda la presión a Colón: Es el mejor equipo de la categoría

Campisi le tiró toda la presión a Colón: "Es el mejor equipo de la categoría"

Unión, con día, hora y lugar para el duelo ante Independiente por Copa Argentina

Unión, con día, hora y lugar para el duelo ante Independiente por Copa Argentina

A cinco años del inicio del sueño eterno: la noche en que Colón empezó a escribir su estrella

A cinco años del inicio del sueño eterno: la noche en que Colón empezó a escribir su estrella

A qué jugadores de Unión se les termina el contrato el 30 de junio

A qué jugadores de Unión se les termina el contrato el 30 de junio

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe