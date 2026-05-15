Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

El negocio es muy conocido en la localidad. La causa se inició por una denuncia sobre robo de carne y abigeato.

Una investigación iniciada a partir de una denuncia por abigeato en la comuna de Serodino, departamento Iriondo, derivó en el hallazgo de panes drogas ocultos en una carnicería de la localidad, donde se secuestraron más de 439 kilos de carne vacuna y porcina, embutidos, achuras y un arma de fuego.

El procedimiento comenzó tras una denuncia por la faena ilegal de dos vacas y derivó en inspecciones realizadas por la Guardia Rural “Los Pumas”. Interviene la división Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) por orden judicial.

Las actuaciones se originaron tras una denuncia radicada el 13 de mayo por la presunta faena ilegal de dos vacunos. A partir de esa información, agentes rurales realizaron inspecciones en un comercio de la localidad, acompañados por la bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), Gilda Sorbellini.

Durante el operativo se procedió al secuestro y desnaturalización de 439 kilos de carne vacuna de distintos cortes, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras, en el marco de las verificaciones realizadas sobre la mercadería almacenada en el establecimiento.

Mientras continuaban con la inspección, los efectivos encontraron en un freezer ubicado en la parte trasera del comercio una bolsa negra que contenía envoltorios rectangulares cerrados con cinta adhesiva, compatibles con panes de estupefacientes.

Ante el hallazgo, los agentes interrumpieron el procedimiento y dieron intervención a la Fiscalía de San Lorenzo, que ordenó convocar a personal especializado de la división Microtráfico de la PDI para determinar la naturaleza de la sustancia.

Además, durante el operativo se secuestró una carabina calibre 22 junto con 18 cartuchos.

La investigación continúa para establecer el origen de la sustancia hallada, su eventual vinculación con actividades ilícitas y las responsabilidades penales correspondientes