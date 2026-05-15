A qué jugadores de Unión se les termina el contrato el 30 de junio

Nicolás Palavecino y Emiliano Álvarez finalizan sus vínculos el próximo 30 de junio y todo indica que no seguirán en el plantel rojiblanco

Mientras Unión espera por la confirmación de la fecha para el cruce ante Independiente por Copa Argentina y comienza a diagramar el segundo semestre, también aparecen decisiones importantes vinculadas al armado del plantel. Y en ese escenario, hay dos futbolistas cuyos contratos finalizarán el próximo 30 de junio y que tendrían un futuro lejos de Santa Fe: Nicolás Palavecino y Emiliano Álvarez.

La dirigencia rojiblanca tiene cifradas expectativas en posibles ventas de jugadores como Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas, dos de los futbolistas con mayor proyección patrimonial del club. Sin embargo, en paralelo también empieza a depurarse un plantel donde algunos nombres no lograron consolidarse ni cumplir con las expectativas futbolísticas.

Palavecino no logró afianzarse en Unión

El caso de Nicolás Palavecino es uno de los más claros. El volante pertenece a Defensa y Justicia y llegó a préstamo, aunque nunca terminó de afirmarse como una pieza importante dentro de la estructura del equipo.

En lo que va de 2026 disputó siete partidos en el Torneo Apertura y apenas acumuló 198 minutos, mientras que en el segundo semestre de 2025 había jugado 10 encuentros en el Clausura, con dos asistencias y 399 minutos en cancha. También sumó participaciones menores en Copa Argentina y playoffs.

Nicolás Palavecino Prensa Unión

Más allá de algunos pasajes interesantes, el mediocampista nunca consiguió continuidad ni regularidad, y todo indica que regresará a Defensa y Justicia una vez finalizado su préstamo.

Emiliano Álvarez, otro ciclo que se apagaría en Unión

La situación del uruguayo Emiliano Álvarez aparece en una línea similar. El lateral tampoco logró consolidarse y tuvo muy poca participación desde su llegada al club.

Emiliano Álvarez.jpg Prensa Unión

En este 2026 solamente jugó cuatro partidos en el Torneo Apertura, con apenas 73 minutos, además de una presencia en Copa Argentina. Durante 2025 había sumado seis encuentros en el Clausura y una aparición en los playoffs, aunque siempre con escasa continuidad.

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La realidad futbolística marca que quedó relegado en la consideración y, salvo un giro inesperado, tampoco continuaría después del 30 de junio.

Un mercado que empieza a moverse

Con varios contratos que finalizarán recién el 31 de diciembre, el mercado rojiblanco comenzará a tomar temperatura en las próximas semanas. Pero los primeros movimientos parecen estar claros: tanto Palavecino como Emiliano Álvarez tienen un pie afuera de Unión, en un contexto donde el club buscará renovar energías y potenciar un plantel que necesitará variantes para afrontar la segunda parte del año.