Medrán fue autocrítico en Colón: "Si queremos ganar el torneo, tenemos que dar mucho más"

Ezequiel Medrán analizó el presente de Colón, reconoció fallas futbolísticas, habló del mercado de pases y ratificó que el gran objetivo sigue siendo el ascenso.

En la previa del partido que Colón disputará frente a Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Ciudad de Caseros, por la fecha 14 de la Zona A de la Primera Nacional, el entrenador Ezequiel Medrán realizó un análisis profundo del presente futbolístico del equipo y dejó varias definiciones importantes sobre el rendimiento, el mercado de pases, las lesiones y el objetivo del ascenso.

En diálogo con Sol Play (FM 91.5), el DT sabalero valoró el trabajo realizado hasta el momento, aunque dejó en claro que todavía hay aspectos por corregir si el equipo pretende consolidarse como gran candidato.

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“Lo que vinimos haciendo está bien, pero si queremos adueñarnos del torneo tenemos que hacerlo mejor. Es una búsqueda constante”, expresó con autocrítica.

Los errores que Colón todavía no logra corregir

Más allá de la buena posición en la tabla, Medrán reconoció que hubo partidos donde el equipo quedó en deuda desde lo futbolístico y lo pagó caro.

“Hubo dos partidos en los que no estuvimos a la altura: Morón y San Telmo. Y nos costó el resultado”, admitió.

Incluso fue más allá al marcar uno de los déficits que observó en los últimos encuentros: “Cuando el rival empieza a crecer dentro del partido, no tuvimos la capacidad de salir ilesos en momentos puntuales”.

A pesar de eso, el entrenador ratificó que el objetivo sigue siendo pelear arriba hasta el final de la temporada.

“Vamos por el ascenso. El torneo será muy peleado y habrá que saber cuándo asumir riesgos para mantenerse arriba”, afirmó.

El mercado de pases y el respaldo de la dirigencia

Con la apertura del libro de pases cada vez más cerca, Medrán confirmó que ya trabaja junto a la dirigencia y al secretario técnico Diego Colotto en la búsqueda de refuerzos.

“La idea es tener dos jugadores por puesto. Ya consensuamos cuáles son las necesidades para seguir potenciando el plantel”, explicó.

Ezequiel Medrán UNO Santa Fe | José Busiemi

En ese sentido, también reveló que el nombre de Nahuel Barrios estuvo sobre la mesa, aunque finalmente no prosperó.

“Estaba dentro de una lista de jugadores. No llegó por distintos factores, pero cada incorporación que buscamos es consensuada”, detalló.

Además, destacó especialmente la llegada de Federico Lértora, a quien considera una pieza importante para el equipo.

“La incorporación de Fede fue muy importante. El presidente lo trajo y mi consideración sobre él siempre fue muy buena”, sostuvo.

El respaldo de la gente y la tranquilidad institucional

Otro de los aspectos que Medrán valoró fue el acompañamiento de los hinchas y el respaldo dirigencial durante los momentos más difíciles del campeonato.

“En momentos complejos sentimos un apoyo muy bueno de la gente”, destacó.

Además, elogió el trabajo de la comisión directiva encabezada por José Alonso y remarcó la estabilidad institucional que atraviesa el club.

“Tenemos la tranquilidad de enfocarnos solamente en lo deportivo. El trabajo de la dirigencia es muy bueno y estamos muy a gusto”, afirmó.

Las lesiones, Godoy y una exigencia física al límite

El entrenador también se refirió a algunos nombres puntuales del plantel y explicó cómo maneja la exigencia física dentro de la competencia.

Sobre el presente de Godoy, indicó: “La expulsión lo hizo perder un poco de terreno, pero depende de él recuperarlo”.

Mientras que sobre la lesión del juvenil Joaquín Rodríguez aclaró: “Fue una situación desafortunada, no hubo mala intención”.

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En cuanto a la preparación física del plantel, Medrán explicó que el cuerpo técnico trabaja con una metodología de máxima intensidad.

“Nos gusta ir al límite para competir. Ahora estamos conociendo cuál es el límite de cada jugador. El riesgo existe, pero estamos en ese proceso de adaptación”, concluyó.

Con un discurso realista, autocrítico y ambicioso a la vez, Medrán dejó en claro que en Colón saben que todavía falta mucho camino por recorrer, aunque el objetivo está intacto: pelear el campeonato hasta el final y regresar a Primera División.