Campisi le tiró toda la presión a Colón: "Es el mejor equipo de la categoría"

El arquero de Estudiantes de Buenos Aires, Nicolás Campisi, palpitó el duelo ante Colón y admitió que será un partido especial por su pasado en Unión

Estudiantes de Buenos Aires se prepara para una prueba de carácter este sábado, cuando reciba a Colón , desde las 15.30, por la fecha 14 de la Zona A de la Primera Nacional. En la previa, el arquero del Pincha de Caseros, Nicolás Campisi , dejó varias definiciones, elogió al Sabalero y también recordó su paso por Unión.

En diálogo con el programa La Central Deportiva, que se emite por Cadena 3 Santa Fe, el golero reconoció que el arranque del campeonato estuvo lejos de lo esperado, aunque destacó la reacción que tuvo el plantel tras la llegada del nuevo entrenador. “Comenzamos el campeonato con el pie izquierdo. El cambio de entrenador nos vino bien”, expresó, marcando el punto de quiebre que permitió empezar a enderezar el rumbo en una categoría tan pareja como exigente.

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Con el correr de las fechas, Estudiantes logró acomodarse y ahora mira la tabla con otro optimismo. “El objetivo es estar dentro de los ocho primeros”, afirmó el arquero, dejando en claro que la meta inmediata es meterse en puestos de Reducido.

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Además, remarcó la dificultad permanente que presenta la Primera Nacional: “Quedó demostrado que es un campeonato que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera”. En esa línea, explicó que el equipo entendió rápido cómo debía afrontar el torneo: “La idea fue empezar a sumar puntos como sea”.

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Campisi, con el foco en Colón

Pensando en el choque ante Colón, el arquero no ocultó que será un partido diferente desde lo emocional. “Es un partido especial por mi pasado en Unión. Uno intenta ganar todos los partidos. Colón es de lo mejor de la categoría”, sostuvo.

Nicolás Campisi.jpg Campisi dijo que ante Colón "será especial" por su pasado en Unión. Prensa Unión

Finalmente, también hizo referencia a su salida del Tatengue y reveló que existieron conversaciones para continuar en Santa Fe. “Hubo intenciones para seguir en Unión, pero no se dio. Igual, fui muy feliz en Santa Fe. Había que priorizar competir y por eso apunté a buscar continuidad en otro lado”, concluyó.