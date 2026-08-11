Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

El santafesino Santiago Grassi y la sanfrancisqueña Malena Santillán ya se encuentran en los Estados Unidos como parte de la selección Argentina que disputarán el el Pan Pacific del 12 al 15 de agosto en Irvine, California

Desde este miércoles 12 de agosto, la selección argentina de natación estará compitiendo en los Pan Pacific Swimming Championships de Irvine, California . El equipo nacional estará integrado por: Macarena Ceballos, Santiago Grassi, Malena Santillán y Agostina Hein. Un nuevo desafío para este equipo argentino que tiene a dos nadadores vinculados a Unión de Santa Fe entre sus filas. La sanfrancisqueña y el santafesino, Santillán, y Grassi, una cordobesa y un santafesino, que llevan los colores de nuestro país, pero también el rojo y blanco.

El santafesino Santiago Grassi, radicado actualmente en los Estados Unidos, que tiene como objetivo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, iniciado en Unión de Santa Fe, aportará toda su experiencia en un equipo que combina juventud y trayectoria. Con una extensa carrera en competencias de primer nivel y múltiples participaciones defendiendo la celeste y blanca, Grassi vuelve a ser una pieza importante dentro del seleccionado.

Lleva 24 años en este deporte que es la natación, tiene 29 años, y desde Long Beach, donde entrena pero también con el objetivo de que lo que aprendió se lo enseña al nadador argentino, sin coach jardon, sin teoría inflada, lo que funciona. Recordemos que Santi compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sus segundos juegos, en donde estuvo muy cerca de clasificarse a las semifinales de los 100 mariposa, y representó al país en Río 2016, que fue una experiencia que cambió cómo entendía el deporte y cómo lo veía a sí mismo en él.

Malena Santillán: una unionista en California

"La verdad que este momento lo estoy viviendo de una forma muy linda. Estamos en una pileta de entrenamiento muy linda, así que estoy contenta y emocionada por poder competir estos días acá en Estados Unidos", contó Malena Santillán, quien además destacó la posibilidad de volver a hacerlo "representando a la Selección".

Malena Santillán de Unión competirá en California en 100 y 200 espalda, y en los 800 libre.

Los primeros días estuvieron destinados principalmente a acomodarse después del viaje y continuar con la preparación. La delegación trabaja con doble turno de pileta y sesiones de gimnasio entre ambos entrenamientos, mientras cada nadador mantiene la planificación que venía realizando antes de viajar.

"Las sensaciones de los primeros días fueron un poco difíciles porque, con tantas horas de viaje, mal descanso y estar sentada, me sentía muy cansada, sobre todo de piernas. Pero de a poco todo fue mejorando y ya me siento bien y lista para competir", explicó la nadadora de Unión de Santa Fe. "Estamos haciendo doble turno todos los días, menos ayer que hicimos un turno. Estuvimos entrenando hasta el domingo, y el lunes ya lo hicimos en la pileta oficial porque los primeros días estuvimos entrenando en otro lugar, con algunos países que también se preparan acá para el torneo", detalló la nadadora oriunda de la ciudad de San Francisco.

Malena tendrá actividad en tres de las cuatro jornadas del campeonato y una de sus presentaciones será justamente en la prueba en la que posee el récord argentino absoluto en pileta larga. "Voy a estar nadando 100 y 200 espalda y los 800 libres. Los 100 son el primer día, los 200 el tercero y los 800 el último día, que es el cuarto", adelantó.