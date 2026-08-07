El economista Martín Rapetti fue uno de los expositores de una jornada realizada en la Legislatura santafesina, organizada por Clara García y Mariano Cuvertino, donde empresarios, referentes productivos y dirigentes analizaron los desafíos del desarrollo nacional y provincial.

Martín Rapetti, en Santa Fe: "El trabajo que tenemos por delante es diversificar la economía argentina"

Con la participación de representantes del sector productivo, empresarios, instituciones y público en general, se realizó este viernes en la Legislatura de Santa Fe la jornada “Dilemas de la economía argentina actual: la realidad productiva en el país de Vaca Muerta” , organizada por la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García , y el diputado provincial Mariano Cuvertino (PS Unidos) , presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

El encuentro tuvo como objetivo analizar los desafíos del desarrollo económico argentino y santafesino en un contexto marcado por la estabilización de algunas variables macroeconómicas, pero con dificultades vinculadas a la producción, el empleo y el desempeño de las pequeñas y medianas empresas.

La actividad contó con un panel integrado por el economista Martín Rapetti, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, el diputado nacional Pablo Farías y el senador provincial Paco Garibaldi.

Martín Rapetti, en Santa Fe: "El trabajo que tenemos por delante es diversificar la economía argentina"

Durante la apertura, Clara García destacó que la Legislatura “como casa de la democracia, abre sus puertas para debates que inciden en la vida de los ciudadanos y en el desarrollo económico de nuestra ciudad y nuestra región”.

En ese marco, resaltó la importancia del crecimiento del sector minero y energético, aunque remarcó la necesidad de “no descuidar la base de la agrobioindustria de la cual venimos y nos enorgullecemos”.

Por su parte, Mariano Cuvertino explicó que la jornada fue el cierre de una serie de debates público-privados realizados en distintos puntos de la provincia en torno al proyecto de ley de MiPyMEs, impulsado por el senador Garibaldi y con media sanción.

“Queríamos que este debate reuniera la mirada académica, la experiencia de gestión y las propuestas legislativas para hacer síntesis de todo lo trabajado en la Comisión y que nos diera herramientas para pensar cómo fortalecemos el entramado productivo santafesino”, señaló.

Rapetti: “Bienvenida Vaca Muerta, bienvenida la minería, pero no nos van a salvar”

Durante su exposición, Martín Rapetti analizó el escenario económico actual y planteó que, si bien existen señales de estabilización macroeconómica, la economía real atraviesa desafíos vinculados a la inversión, el empleo formal y la actividad productiva.

El economista sostuvo que el crecimiento está concentrado en pocos sectores, especialmente energía y minería, y planteó la necesidad de ampliar la matriz productiva.

“El resultado es una economía que crece por un conjunto acotado de sectores, pero que expulsa mano de obra y no invierte”, afirmó.

Rapetti describió el proceso actual como de “destrucción creativa”, con transformaciones positivas en sectores estratégicos, aunque advirtió sobre la necesidad de generar nuevas oportunidades laborales y productivas.

Martín Rapetti, en Santa Fe: "El trabajo que tenemos por delante es diversificar la economía argentina"

“Bienvenida Vaca Muerta, bienvenida la minería, pero no nos van a salvar”, expresó.

En ese sentido, sostuvo: “Por el tamaño del país y la cantidad de población que tenemos no se puede pensar que solo dos o tres sectores van a traccionar y que vamos a poder vivir de eso. El trabajo que tenemos por delante es diversificar la economía. Los países desarrollados son países diversificados”.

El modelo santafesino y el impulso a las MiPyMEs

A su turno, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, señaló que la provincia tuvo un comportamiento más homogéneo que la media nacional y destacó políticas vinculadas a infraestructura, financiamiento y reducción de impuestos.

“Algo estamos haciendo para no caer en la situación adversa que se ve a nivel nacional”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que las políticas implementadas por el Gobierno provincial permitieron beneficiar a 6.200 empresas mediante la reducción de impuestos, con el objetivo de mejorar su competitividad y favorecer su crecimiento.

El diputado nacional Pablo Farías indicó que el diagnóstico planteado por Rapetti coincide con las demandas que instituciones productivas acercaron a la Comisión de Pymes del Congreso nacional.

“Este proyecto no es la solución definitiva ni cambia el modelo que lleva adelante este Gobierno nacional, pero permite que muchas empresas puedan subsistir”, afirmó.

Por último, el senador provincial Paco Garibaldi, autor del proyecto de ley para fortalecer a las MiPyMEs santafesinas, destacó la necesidad de acompañar al sector productivo con herramientas de financiamiento, competitividad y acceso a nuevos mercados.

“Necesitamos dar respuesta a todas las necesidades de desarrollo e impulso para que quienes integran este sector puedan crecer, acceder al financiamiento, ser más competitivos y tener más mercados donde colocar su producción”, expresó.

Además, remarcó la importancia de fortalecer la articulación entre empresas, universidades y organismos científicos para construir un entramado productivo más integrado.

De la jornada participaron autoridades y representantes de instituciones como Unión Industrial de Santa Fe, Bolsa de Comercio de Santa Fe, CARSFE, Cámara de la Construcción, ADE, ADER, CICAE, UCOES, entre otras entidades empresarias y productivas.