Pullaro en la Expo Rural de Reconquista: "Queremos terminar de una vez por todas con las malditas retenciones"

El gobernador reivindicó el peso productivo de Santa Fe y reclamó que los recursos generados por el campo, la minería y la energía se destinen a infraestructura, rutas, conectividad y desarrollo. Además, volvió a pedir la eliminación de las retenciones y destacó las inversiones provinciales en caminos, canales y seguridad rural.

El gobernador Maximiliano Pullaro reivindicó el peso productivo de la provincia y reclamó destinar recursos a infraestructura.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este domingo el acto oficial de la 90ª edición de la Expo Rural de Reconquista , donde reivindicó el rol de Santa Fe como uno de los principales motores productivos de la Argentina y planteó la necesidad de definir qué destino tendrán las divisas que genere el crecimiento de las exportaciones.

Ante productores, representantes de entidades agropecuarias y autoridades provinciales y locales, el mandatario sostuvo que los recursos provenientes del campo, la minería y la energía deben traducirse en obras y condiciones que permitan incrementar la producción.

“Tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer los argentinos con esas divisas y de qué manera vamos a discutir el escenario nacional para que no se vayan en populismo”, afirmó Pullaro.

En esa línea, señaló que la discusión debe centrarse en el desarrollo de largo plazo y enumeró algunas de las prioridades que considera fundamentales: “Queremos discutir el desarrollo de la República Argentina, el estado de las rutas, el desarrollo energético y la conectividad”.

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El gobernador también ratificó el reclamo histórico del sector agropecuario por los derechos de exportación. “Queremos terminar de una vez por todas con las malditas retenciones para que el campo y la industria puedan seguir empujando esta economía”, sostuvo.

Santa Fe, motor productivo de la Argentina

Durante su discurso, Pullaro destacó la participación de Santa Fe en las exportaciones argentinas y vinculó esa capacidad productiva con la identidad y la cultura de la provincia.

En ese sentido, señaló que Santa Fe produce “uno de cada cuatro kilos de carne que se exportan” desde la Argentina y “una de cada tres toneladas de cereales y oleaginosas” destinadas al mercado externo.

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También resaltó la importancia estratégica del sistema portuario santafesino para la salida de la producción y aseguró que la provincia tiene un papel central en el funcionamiento de la economía nacional.

“Somos la provincia que impulsa el trabajo y la producción”, enfatizó.

Pullaro definió además al Gobierno provincial como un “aliado natural” del sector productivo y ratificó el compromiso de su gestión con el campo y la industria.

“Venimos a ratificar nuestro compromiso para trabajar al lado del campo y de la industria, porque el campo tiene que ver con la identidad y la cultura de la santafesinidad”, sostuvo.

Rutas, caminos y canales

Otro de los ejes del discurso fue la infraestructura necesaria para sostener y ampliar la producción.

El gobernador destacó que la Provincia lleva adelante trabajos de reparación y mantenimiento sobre aproximadamente 3.400 kilómetros de rutas provinciales, además de intervenciones sobre la extensa red de canales que atraviesa el territorio santafesino.

“Tenemos 10.000 kilómetros de canales en la provincia y ya limpiamos 7.000”, detalló.

Pullaro también hizo referencia a las obras previstas para el norte provincial y mencionó al Canal del Inglés, junto con otras intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento y las condiciones hídricas de las zonas productivas.

Según planteó, el objetivo es sostener una infraestructura que acompañe el crecimiento de la producción y reduzca los problemas que afectan a productores y comunidades durante los períodos de excesos hídricos.

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Seguridad rural y tecnología

La seguridad en las zonas rurales fue otro de los temas abordados durante el acto.

Pullaro recordó que la Provincia volvió a conformar una mesa específica para abordar el delito rural, además de avanzar en la designación de fiscales especializados y en el fortalecimiento y equipamiento de la Policía.

En materia tecnológica, anticipó que la expansión de la conectividad permitirá incorporar nuevas herramientas para la prevención del delito en las áreas rurales.

“Cuando termine de desarrollarse el tendido de fibra óptica en la provincia vamos a incorporar al sistema Lince todo lo que es la ruralidad”, afirmó.

El mandatario sostuvo que esta incorporación permitirá contar con “una herramienta mucho más potente” para prevenir e investigar los delitos que afectan a productores y establecimientos agropecuarios.

“La Argentina tiene una oportunidad”

En el cierre de su discurso, Pullaro convocó a profundizar el trabajo conjunto entre el Estado y los sectores productivos y volvió a reivindicar el potencial del interior argentino.

“Aquí hay un Gobierno provincial que es un aliado, que los va a acompañar y que los va a defender, porque cree en el campo, en la industria y en el comercio”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el país debe mirar hacia las provincias productivas para encontrar una salida basada en el trabajo, la inversión y la generación de riqueza.

“La Argentina, si mira a este interior productivo, tiene una oportunidad de desarrollarse y salir adelante”, concluyó.

Autoridades y representantes del sector

Del acto participaron los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo.

También estuvieron el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; el director provincial de la Delegación Regional Reconquista, Oscar Duarte; el senador provincial Orfilio Marcon; y los diputados Dionisio Scarpin, Emiliano Peralta y María del Rosario Mancini.

Entre las autoridades locales participaron el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, y el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot.

Por el sector productivo estuvieron el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, José Ignacio Sponton; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, además de representantes de distintas entidades vinculadas con la producción agropecuaria.