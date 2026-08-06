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"Argentina no se vende": organizaciones sociales coparon El Molino y se manifestaron contra el proyecto de ley sobre la propiedad privada

Organizaciones sociales, gremiales y políticas participaron de la jornada nacional “Argentina no se vende, nos ponemos la camiseta”. La concentración se realizó en la explanada de El Molino Fábrica Cultural, en bulevar Gálvez y Pedro Vittori, sin afectar el tránsito en la zona.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de agosto 2026 · 19:34hs
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Rechazo al proyecto de ley sobre propiedad privada en la explanada de El Molino Fábrica Cultural.

Rechazo al proyecto de ley sobre propiedad privada en la explanada de El Molino Fábrica Cultural.

Una importante cantidad de manifestantes se concentró este jueves por la tarde en la explanada de El Molino Fábrica Cultural, en la intersección de bulevar Gálvez y Pedro Vittori, para expresar su rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que era tratado en la Cámara de Senadores de la Nación.

La protesta se desarrolló en el marco de la Jornada Nacional “Argentina no se vende, nos ponemos la camiseta”, una convocatoria impulsada por organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos que tuvo réplicas en distintos puntos del país.

En la ciudad de Santa Fe participaron agrupaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Nuestra América, la CTA Santa Fe, el Movimiento Evita, el Partido Obrero y distintos espacios gremiales, políticos y movimientos de izquierda.

Pese a la convocatoria, la manifestación no generó cortes ni interrupciones en el tránsito, ya que la concentración se realizó sobre la explanada del espacio cultural ubicado en bulevar Gálvez y Pedro Vittori.

Los cuestionamientos al proyecto

Las organizaciones convocantes señalaron que la iniciativa afecta derechos vinculados al acceso a la tierra, el ambiente y la soberanía sobre los recursos naturales.

Según expresaron, el proyecto originalmente incluía modificaciones relacionadas con la compra de tierras por parte de extranjeros, un punto que fue retirado del debate legislativo luego del rechazo de distintos sectores.

Sin embargo, los manifestantes advirtieron que el texto mantiene otros artículos que consideran perjudiciales y que podrían generar consecuencias sobre distintos sectores sociales.

Entre los principales reclamos mencionaron cambios vinculados a la Ley Nacional de Manejo del Fuego, al considerar que podrían flexibilizar regulaciones sobre territorios afectados por incendios y favorecer nuevos negocios inmobiliarios o productivos.

Además, expresaron preocupación por posibles modificaciones relacionadas con desalojos de familias que habitan barrios populares, inquilinos, comunidades campesinas y pueblos originarios.

LEER MÁS: EN VIVO Ley de Propiedad Privada: el Senado debate sin el capítulo de Tierras y hay marcha frente al Congreso

“La tierra no está en venta”

Durante la jornada, las organizaciones remarcaron como eje central la defensa de la soberanía sobre los bienes comunes y rechazaron cualquier medida que, según su postura, pueda favorecer la concentración o extranjerización de recursos estratégicos.

La consigna utilizada para la convocatoria fue: “La tierra, el agua, los ríos, las fronteras y los recursos naturales no están en venta”.

Los asistentes fueron convocados a participar con camisetas de la Selección Argentina, banderas nacionales y pancartas alusivas a la defensa del territorio.

Cronograma de actividades

La jornada en Santa Fe comenzó con una cartelada prevista para las 16, continuó con el acto central a las 17 y cerró con un banderazo a las 19.

La movilización se realizó en simultáneo con el tratamiento del proyecto en el Senado de la Nación y formó parte de una serie de acciones organizadas en diferentes ciudades del país para expresar el rechazo a la iniciativa.

El Molino Argentina organizaciones proyecto Santa Fe
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