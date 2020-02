Bernarda Massolo fue quemada por Ángel Gabriel Rolón, su pareja, en casi el 60 por ciento de su cuerpo cuando dormía el 22 de noviembre del año pasado en Santa María, Brasil. Estuvo internada en terapia intensiva en un hospital local por diez días en grave estado y luego fue trasladada en helicóptero por el gobierno provincial hasta el Hospital Cullen. Al llegar sufrió un paro cardíaco y permaneció internada un mes y medio. El proceso de recuperación fue muy difícil y a gran parte de las cicatrices las llevará en su piel toda la vida.

Luego de prenderla fuego, Rolón se dio a la fuga y desapareció durante seis días. Fue detenido en el municipio de Candelaria, a 107 kilómetros de Santa María, la ciudad del sur de Brasil (a 839 kilómetros de Santa Fe) donde se produjo la agresión.

Hoy Bernarda se encuentra en su casa, luego de un largo viaje. Logró recaudar fondos para poder ir hasta Santa María a escuchar la sentencia. Volvió muy triste. La fiscal Débora Dias, responsable de la Delegación Especializada de Atención a la Mujer, probó el delito y lo imputó por "tentativa de homicidio triplemente calificado: una calificación es por feminicidio; otra por utilizar un medio cruel (fuego); y la tercera es que imposibilitó la defensa de la víctima, ya que ella estaba durmiendo, fue sorprendida". Los abogados que llevaron adelante su caso son Magalí Flores Rodríguez y Bruno Correa.

Bernarda se encontró en Brasil con un jurado popular. Tuvo que volver a contar lo que pasó, y aún peor, ver a Rolón declarar. Lo tuvo que escuchar decir que ella lo había provocado porque lo quiso dejar, reconoció que la había prendido fuego pero que no la quiso matar. Flores Rodríguez explicó a UNO Santa Fe que Rolón "fue condenado con dos clasificatorios, feminicidio en el modo probado y medio cruel, porque usó fuego. Su sentencia inicial se fijó en 16 años, pero debido a que no tiene condena por otros delitos, ni antecedentes penales, su sentencia se ha reducido. Además, tuvo un efecto mitigante por lo que se argumentó «emoción violenta después de una provocación injusta», obteniendo su sentencia en ocho años, 10 meses y 22 días. Aquí el tribunal del jurado, de siete miembros, es por la soberanía de los veredictos, por lo que son las personas (la sociedad) quienes votan".

·LEER MÁS: La policía brasilera confirmó que Rolón tiene antecedentes por intento de homicidio

"Lamentablemente vivimos en un mundo machista y conservador que todavía culpa a la víctima", evaluó. Y adelantó: "Estamos estudiando el caso para apelar la decisión". Al ser consultada si el hecho de que se haya escapado de la escena de la agresión y que estuviera prófugo casi una semana no lo tuvo en cuenta el jurado a la hora de la pena, la abogada respondió: "Sí, se escapó cuando ocurrió el hecho. Pero fue capturado. ¡Pero eso no interfiere con la penalización!". Al ser consultada si el hecho de que se haya escapado de la escena de la agresión y que estuviera prófugo casi una semana no lo tuvo en cuenta el jurado a la hora de la pena, la abogada respondió: "Sí, se escapó cuando ocurrió el hecho. Pero fue capturado. ¡Pero eso no interfiere con la penalización!".

Por su parte, Dias, si bien no presenció la condena ayer se mostró sorprendida. "Encontré la pena baja, era un feminicidio probado, además de los medios crueles (fuego)", dijo a UNO Santa Fe.

·LEER MÁS: Bernarda Massolo: "Me siento representante de las mujeres que no están"

Asimismo Dias, dio a conocer a UNO luego de la detención de Rolón que el santafesino ya tenía antecedentes policiales en Brasil. Ángel llegó a ser acusado de intento de homicidio –le dio un hachazo a una mujer– en Río de Janeiro, en 2008, pero la denuncia fue atenuada para lesión corporal grave y el crimen prescribió. "Lo hizo, pero no tuvo condena", señaló Flores Rodríguez a UNO y señaló que será uno de los elementos a estudiar es que el jurado consideró que como no había condena no tenía antecedentes y fue uno de los motivos para la disminución de la condena. Además, la familia de Bernarda relató que se contactaron con una chica que les dijo que había sido violada por él en Santa Fe pero que nunca quiso hacer la denuncia, por lo que no pudieron argumentar este hecho de ninguna manera como antecedente.