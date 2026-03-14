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Arsenal le ganó agónicamente a Everton y sigue arriba en la Premier League

Arsenal le ganó agónicamente 2-0 a Everton de local, por la fecha 30 de la Premier League que lo tiene como líder con 70 puntos

14 de marzo 2026 · 18:22hs
Arsenal le ganó agónicamente a Everton y sigue arriba en la Premier League

Arsenal le ganó agónicamente 2-0 a Everton, en condición de local, en el marco de la fecha 30 de la Premier League que lo tiene como líder absoluto con 70 puntos, a diez del escolta Manchester City.

El equipo del español Mikel Arteta venía de empatar 1-1 entre semana con el Bayer Leverkusen de Alemania por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League pero, en lo que a la English Premier League respecta, el Arsenal disputó su último partido el pasado 4 de marzo cuando derrotó 2-1 al Chelsea en condición de local.

Por su parte, los del escocés David Moyes disputaron su último encuentro hace dos semanas, cuando derrotaron 2-0 al Burnley por la fecha 29 de este certamen doméstico que lo tiene octavo con 43 puntos, a 5 unidades de los puestos de clasificación a competiciones europeas.

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En el Emirates stadium, los de Londres abrieron el marcador recién a los 44 minutos del complemento con el gol del sueco Viktor Gyökeres, el máximo artillero del equipo en el torneo. Tras un centro del juvenil Max Dowman desde la derecha, el arquero Jordan Pickford salió con los puños a interceptar ese envio pero quedó pagando y la pelota le rebotó en el área chica al ecuatoriano Piero Hincapié, con la fortuna de que le quedó servida a Gyökeres para que la empuje y ponga el 1-0.

En la última jugada, todo Everton incluido Pickford fue a buscar el empate en un tiro de esquina desde la derecha pero la jugada salió mal y le quedó a Dowman que se sacó dos hombres de encima detrás de mitad de cancha e inició una carrera en solitario hacía el arco donde, al llegar, dio un pase a la red marcando el 2-0 definitivo y transformandosé en el jugador más joven en anotar un gol en la historia de este campeonato con tan solo 16 años.

Con este resultado, el Arsenal se mantiene como líder de la English Premier League con 70 puntos y le saca 10 unidades de ventaja al Manchester City que esta tarde enfrentará al West Ham en el London stadium.

Más partidos de la Premier League

La jornada de sábado en el fútbol de Inglaterra empezó con la victoria 1-0 del Brighton and Hove Albion sobre el Sunderland en el stadium of Light. Por su parte, en Turf Moor, el Burnley empató 0-0 con el Bournemouth que contó con la presencia del defensor argentino Marcos Senesi.

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Por su parte, el Chelsea perdió 1-0 con el Newcastle United en Stamford Bridge. Para los de Londres estuvieron presentes los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho.

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