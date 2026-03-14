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Los Pumas 7's clasificaron a semifinales en Nueva York

El seleccionado argentino Los Pumas 7's derrotó a Fiji y España, pero cayó con Inglaterra, y jugarán por las semis de oro del Seven de Nueva York.

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 18:32hs
Los Pumas 7`s accedieron a las semifinales de oro en Nueva York.

Los Pumas 7`s accedieron a las semifinales de oro en Nueva York.

Dos triunfos y una derrota fue el saldo de la jornada inicial para Los Pumas 7's en la jornada inicial del Seven de Nueva York que se desarrolla en Estados Unidos. En la última etapa del Circuito Mundial de Seven que organiza World Rugby, los dirigidos por Santiago Gómez Cora se impusieron a Fiji y a España, mientras que cerraron con derrota ante Inglaterra, pero igualmente lograron el pasaje a las semifinales por el Oro.

Los Pumas 7`s avanzaron a semis de oro

Los Pumas 7's disputaron un gran primer día en el Seven de Nueva York, la sexta etapa del Circuito Mundial: el seleccionado argentino se impuso por 27-26 ante España, mientras que anteriormente derrotó por 31-12 a Fiji y en el cierre cayó ante Gran Bretaña por 19-14. De esta manera, el seleccionado argentino se clasificó a las semifinales por el Oro, algo que consiguió por segunda vez en lo que va de la temporada del Circuito Mundial.

En el primer triunfo de la jornada, los argentinos metieron un triunfazo ante Fiji por 31 a 12. Los tries para los argentinos fueron convertidos por Marcos Moneta en dos oportunidades, Santino Zangara en dos ocasiones y Juan Patricio Batac, mientras que Santiago Vera Feld consiguió tres conversiones.

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En la segunda presentación Los Pumas 7’s derrotaron por 27 a 26 a España con una gran reacción en el segundo tiempo. En el arranque del partido, España intentó practicar un juego colectivo eficaz y llegó al try con una gran jugada de Tiago Romero. Luego, Los Pumas replicaron con una conquista de Luciano González, quien traspasó la línea del in-goal tras amagar y sortear varios intentos de tackles.

Los Leones españoles no se quedaron atrás y Eduardo López señaló un try para aventajar otra vez a los europeos en el marcador. En el cierre del primer capítulo, Manu Moreno y Pol Pla aumentaron la cuenta para España con sendos tries.

Finalmente en el encuentro que cerró la participación en la fase de grupos de este torneo, Los Pumas 7´s fueron vencidos por Gran Bretaña por 19 a 14. Los tries para los argentinos fueron concretados por Sebastián Dubuc en el cierre del primer tiempo, mientras que en el complemento Matteo Graziano marcó un ensayo. Además, hubo una conversión de Santiago Vera Feld, y por el back de Atlético del Rosario, Pedro de Haro.

Los Pumas 7's Nueva York Fiji España Santiago Gómez Cora
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