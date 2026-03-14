Lionel Messi buscará llegar a los 900 goles en la visita del Inter Miami a Charlotte

El capitán argentino quedó a un paso de una nueva marca histórica. Inter Miami visitará a Charlotte en la MLS y Messi podría alcanzar los 900 goles.

El delantero argentino Lionel Messi tendrá este sábado una nueva oportunidad para seguir ampliando su leyenda. En la visita del Inter Miami a Charlotte , por la cuarta fecha de la Conferencia Este de la MLS , el rosarino intentará alcanzar la impactante cifra de 900 goles en su carrera profesional .

El encuentro se disputará en el Bank of America Stadium , escenario donde el Inter Miami , dirigido por Javier Mascherano , buscará sumar puntos importantes en la temporada. Pero más allá de lo colectivo, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi , quien quedó a un solo gol de alcanzar la impresionante marca de 900 tantos oficiales en su carrera profesional.

El conjunto de Florida llega a este compromiso luego de vencer 2-1 a DC United en la fecha anterior de la Major League Soccer, partido en el que el capitán argentino anotó su gol número 899, quedando al borde de otro registro histórico.

El partido ante Charlotte que puede marcar un nuevo récord

La posibilidad de llegar a los 900 goles genera una expectativa especial alrededor del partido frente a Charlotte, dirigido por Dean Smith. Durante la semana, el Inter Miami disputó el encuentro de octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF frente a Nashville, que terminó con empate 0-0. En ese duelo, Messi no logró convertir y la cifra redonda quedó pendiente. Por eso, el choque de este sábado vuelve a instalar la ilusión de ver al rosarino alcanzar una barrera que muy pocos futbolistas en la historia lograron superar.

Los goles de Messi en Barcelona, PSG e Inter Miami

Desde su debut goleador en mayo de 2005 ante Albacete, con la camiseta del Barcelona, Messi inició un recorrido que lo llevó a convertirse en uno de los máximos artilleros del fútbol mundial. En el club catalán firmó una etapa legendaria: 672 goles en 17 temporadas, cifra que lo consolidó como máximo goleador histórico del Barcelona.

Posteriormente, durante su paso por el Paris Saint-Germain, sumó 32 tantos en dos campañas, mientras que desde su llegada al Inter Miami en 2023 acumula 80 goles, siendo la gran figura del equipo estadounidense. En total, a nivel de clubes, el capitán argentino registra 784 conquistas.

Messi y su récord goleador con la Selección argentina

A la impresionante producción en clubes se agregan los 115 goles que convirtió con la camiseta de la Selección argentina, marca que lo posiciona como máximo goleador histórico de la Albiceleste. Con ese registro superó hace tiempo la histórica cifra de Gabriel Omar Batistuta, quien había dejado su marca en 56 tantos.

De esta manera, con 899 goles en total, Lionel Messi está a un solo grito de alcanzar una cifra monumental en la historia del fútbol, algo que podría suceder este mismo sábado cuando el Inter Miami visite a Charlotte en la MLS.