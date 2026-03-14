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El ex-Unión, Nicolás Mazzola, confirmó su retiro del fútbol

Nicolás Mazzola confirmó en sus redes que deja el fútbol. En Unión jugó entre 2018 y 2020, donde disputó 27 partidos e hizo dos goles recordados por los hinchas

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 19:26hs
El ex-Unión, Nicolás Mazzola, confirmó su retiro del fútbol

El delantero Nicolás Mazzola anunció su retiro del fútbol profesional. La noticia fue comunicada por el propio jugador a través de sus redes sociales, donde publicó un emotivo mensaje de despedida para cerrar una etapa que lo tuvo durante años dentro de las canchas. Entre los distintos clubes por los que pasó en su carrera, uno de los capítulos más recordados se dio en Unión, en la que jugó entre 2018 y 2020.

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Con la camiseta rojiblanca disputó 27 partidos y marcó cinco goles. Dos de esos tantos quedaron grabados en la memoria de los hinchas. Uno fue en el histórico triunfo ante Independiente del Valle, en lo que fue la primera participación internacional de Unión en la Copa Sudamericana. El otro llegó nada menos que en el clásico santafesino, cuando anotó el gol que le dio la victoria al Tate por 1 a 0.

Con su mensaje de despedida, Mazzola puso punto final a su carrera como futbolista profesional, dejando recuerdos importantes en los clubes donde jugó y, particularmente, en Unión, donde fue protagonista en momentos muy especiales para la institución.

La despedida del fútbol del ex-Unión, Nicolás Mazzola

Después de más de 20 años dedicándome a este hermoso deporte de manera profesional, hoy decido ponerle punto final a esta etapa de mi vida.

Fue un viaje increíble, lleno de emociones. Viví momentos inolvidables y cumplí muchos más sueños de los que alguna vez imaginé.

Gracias fútbol por permitirme conocer países, distintas ligas, jugar copas internacionales y enfrentar a grandísimos jugadores y equipos tanto a nivel nacional como internacional.

También gracias por permitirme vestir la camiseta más linda del mundo: la de la Selección Argentina Juvenil. Defender esos colores fue uno de los mayores honores y sueños cumplidos de mi carrera.

Gracias a mi mamá y a mi papá por acompañarme siempre, por los sacrificios y por haberme permitido partir de casa tan chico para perseguir este sueño.

Gracias a mi esposa, mi compañera de mil batallas, por estar siempre a mi lado, por sostener muchas situaciones sola y por llevar adelante nuestra familia con tanto amor.

Gracias Mono, mi amigo y mi representante, por llegar en un momento complicado de mi carrera y ayudarme a salir adelante, siempre pensando en lo mejor para mí.

Un agradecimiento especial al Club Atlético Villa San Carlos. Aunque hoy su camiseta no esté en el video, el recuerdo de mi paso por el club siempre va a estar presente.

Gracias también a cada compañero, cuerpos técnicos, médicos, utileros y a todos los que forman parte de este deporte. El fútbol me regaló amistades que voy a llevar conmigo para siempre.

Y gracias a cada hincha que me acompañó a lo largo de todos estos años. Su cariño y cada mensaje de aliento fueron una motivación enorme.

Me voy del fútbol profesional con tranquilidad y con la certeza de haberlo dado todo.

Hoy comienza una nueva etapa, con nuevos proyectos y sueños por delante, disfrutando el camino junto a los míos.

Gracias fútbol. Fuiste mi baile inolvidable.

8/3/2009 - 5/10/2025

Unión Nicolás Mazzola fútbol
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