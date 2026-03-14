Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Hackearon la cuenta de Estudiantes en X y difundieron una falsa criptomoneda

El perfil oficial de Estudiantes en X fue vulnerado y apareció un mensaje que promocionaba una supuesta “Estudiantes Coin”.

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 18:46hs
Hackearon la cuenta de Estudiantes en X y difundieron una falsa criptomoneda

La cuenta oficial de Estudiantes de La Plata en la red social X fue hackeada este sábado y desde el perfil apareció un mensaje que promocionaba una supuesta criptomoneda llamada “Estudiantes Coin”. La institución advirtió rápidamente a sus seguidores y pidió no interactuar con las publicaciones ni ingresar a enlaces sospechosos.

Hackeo a la cuenta de Estudiantes en X

El episodio se registró durante la tarde del sábado, cuando en la cuenta oficial @EdelpOficial apareció una publicación que promocionaba una presunta criptomoneda vinculada al club.

El mensaje incluía un enlace externo que invitaba a los usuarios a conocer más detalles sobre el supuesto proyecto digital. La situación llamó rápidamente la atención de los hinchas y usuarios de la plataforma, ya que el contenido no estaba relacionado con ninguna iniciativa oficial del club. Ante la circulación de ese posteo, desde la institución confirmaron que la cuenta había sido vulnerada por terceros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2032909419562914118?s=20&partner=&hide_thread=false

El mensaje del club a los hinchas tras el hackeo

Minutos después de detectado el incidente, Estudiantes utilizó otros canales para alertar a sus seguidores sobre lo ocurrido. Desde el club emitieron un aviso claro para evitar posibles engaños o estafas: “La cuenta de X @EdelpOficial ha sido vulnerada. Solicitamos no hacer click en ningún enlace ni interactuar con las publicaciones recientes”, señalaron.

El objetivo de la advertencia fue prevenir a socios e hinchas, ya que este tipo de publicaciones suelen buscar que los usuarios ingresen a páginas externas que pueden comprometer datos personales o financieros.

La falsa “Estudiantes Coin” y el riesgo de las estafas digitales

La publicación difundida desde la cuenta hackeada hacía referencia a una supuesta criptomoneda denominada “Estudiantes Coin”, una iniciativa que en realidad no tiene ningún vínculo con la institución.

El uso de proyectos falsos relacionados con criptomonedas o activos digitales es una modalidad frecuente en ataques informáticos dentro de las redes sociales, especialmente cuando se trata de cuentas verificadas o con gran cantidad de seguidores. En estos casos, los ciberdelincuentes buscan aprovechar la credibilidad de perfiles oficiales para atraer usuarios hacia enlaces externos.

image

Estudiantes trabaja para recuperar el control de la cuenta

Tras detectar el ataque, desde el club informaron que ya comenzaron las gestiones para restablecer la seguridad del perfil y recuperar el control total de la cuenta oficial. Mientras tanto, el mensaje fraudulento fue eliminado de la red social, aunque el episodio generó sorpresa y preocupación entre los seguidores del Pincha.

La institución continúa monitoreando la situación y reiteró la recomendación a los usuarios de no interactuar con publicaciones sospechosas, hasta que la cuenta vuelva a operar con normalidad.

Estudiantes hackearon criptomoneda
Noticias relacionadas
tapia le respondio a la uefa y explico por que se cancelo la finalissima

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

El Quillá cosechó una importante victoria sobre CRAI en la autopista en el inicio del Torneo Dos Orillas.

Arrancó con todo el Torneo Dos Orillas de hockey femenino

Se canceló la Finalissima que debían jugar Argentina ante España.

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Villa Dora enfrentará a Atlético y Biblioteca Bell en la provincia de Córdoba.

Villa Dora juega de visitante en el cierre de la fase regular de la Liga Argentina Femenina

Lo último

Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Último Momento
Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Independiente Rivadavia ganó sobre la hora y se subió a la punta

Independiente Rivadavia ganó sobre la hora y se subió a la punta

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Ovación
Unión debutó con una ajustada derrota ante Gimnasia en un partidazo

Unión debutó con una ajustada derrota ante Gimnasia en un partidazo

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Franco Colapinto finalizó 10° en China y consiguió su primer punto con Alpine

Franco Colapinto finalizó 10° en China y consiguió su primer punto con Alpine

El toque de Ocon que complicó la carrera de Colapinto en China

El toque de Ocon que complicó la carrera de Colapinto en China

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe