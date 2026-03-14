Hackearon la cuenta de Estudiantes en X y difundieron una falsa criptomoneda

El perfil oficial de Estudiantes en X fue vulnerado y apareció un mensaje que promocionaba una supuesta “Estudiantes Coin”.

La cuenta oficial de Estudiantes de La Plata en la red social X fue hackeada este sábado y desde el perfil apareció un mensaje que promocionaba una supuesta criptomoneda llamada “Estudiantes Coin” . La institución advirtió rápidamente a sus seguidores y pidió no interactuar con las publicaciones ni ingresar a enlaces sospechosos .

El episodio se registró durante la tarde del sábado, cuando en la cuenta oficial @EdelpOficial apareció una publicación que promocionaba una presunta criptomoneda vinculada al club.

El mensaje incluía un enlace externo que invitaba a los usuarios a conocer más detalles sobre el supuesto proyecto digital. La situación llamó rápidamente la atención de los hinchas y usuarios de la plataforma, ya que el contenido no estaba relacionado con ninguna iniciativa oficial del club. Ante la circulación de ese posteo, desde la institución confirmaron que la cuenta había sido vulnerada por terceros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2032909419562914118?s=20&partner=&hide_thread=false We released our coin on pumpfun!https://t.co/RFO2aeEIRO — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 14, 2026

El mensaje del club a los hinchas tras el hackeo

Minutos después de detectado el incidente, Estudiantes utilizó otros canales para alertar a sus seguidores sobre lo ocurrido. Desde el club emitieron un aviso claro para evitar posibles engaños o estafas: “La cuenta de X @EdelpOficial ha sido vulnerada. Solicitamos no hacer click en ningún enlace ni interactuar con las publicaciones recientes”, señalaron.

El objetivo de la advertencia fue prevenir a socios e hinchas, ya que este tipo de publicaciones suelen buscar que los usuarios ingresen a páginas externas que pueden comprometer datos personales o financieros.

La falsa “Estudiantes Coin” y el riesgo de las estafas digitales

La publicación difundida desde la cuenta hackeada hacía referencia a una supuesta criptomoneda denominada “Estudiantes Coin”, una iniciativa que en realidad no tiene ningún vínculo con la institución.

El uso de proyectos falsos relacionados con criptomonedas o activos digitales es una modalidad frecuente en ataques informáticos dentro de las redes sociales, especialmente cuando se trata de cuentas verificadas o con gran cantidad de seguidores. En estos casos, los ciberdelincuentes buscan aprovechar la credibilidad de perfiles oficiales para atraer usuarios hacia enlaces externos.

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Estudiantes trabaja para recuperar el control de la cuenta

Tras detectar el ataque, desde el club informaron que ya comenzaron las gestiones para restablecer la seguridad del perfil y recuperar el control total de la cuenta oficial. Mientras tanto, el mensaje fraudulento fue eliminado de la red social, aunque el episodio generó sorpresa y preocupación entre los seguidores del Pincha.

La institución continúa monitoreando la situación y reiteró la recomendación a los usuarios de no interactuar con publicaciones sospechosas, hasta que la cuenta vuelva a operar con normalidad.