Uno Santa Fe | Colón | Colón

El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

Con un golazo de Ignacio Lago, Colón le ganó un partido chivo a Acassuso 1-0 por la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 19:31hs
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busieni
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón tenía este sábado un desafío de alto voltaje en el Estadio Brigadier López recibiendo al líder Acassuso por la quinta fecha de la Primera Nacional. Se dio todo así y lo destrabó con un golazo de Ignacio Lago y asi ganarlo 1-0. El encuentro tuvo el arbitraje de Gonzalo Pereira y la transmisión de UNO 106.3.

Live Blog Post

Comenzó el partido: Colón ya recibe a Acassuso

Se puso en marcha el cotejo de la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional entre Colón y Acassuso.

Colón festejo
Live Blog Post

7 minutos: Colón, errático en el inicio

Colón no se mostraba bien con los pases en los primeros minutos ante un cauteloso Acassuso.

Pier Barrios Federico Rasmussen
Live Blog Post

14 minutos: Lértora ya se hace notar en Colón

El volante tiene protagonismo en los minutos iniciales y Colón ya le causa problemas a Acassuso con Bonansea y Lago. Siguen 0-0.

Lértora.jpg
Live Blog Post

21 minutos: Colón es claramente más que Acassuso

Le costó al inicio, pero paulatinamente Colón fue inclinando la cancha y acorralando a Acassuso.

ignacio lago colon ferro

.

Live Blog Post

30 minutos: Colón, a un solo pase clave para abrir el marcador

Acassuso era una muralla ante un Colón que lo acorralaba y no lo podía quebrar.

Facundo Castet.jpg
Live Blog Post

40 minutos: Colón no concreto y la impaciencia llega

Colón domina, tiene la pelota y ataque, pero falla en los metros finales y Acassuso se va animando.

Colón Acassuso Conrado Ibarra
Live Blog Post

Final del primer tiempo: Colón empata 0-0 con Acassuso

Concluyó el acto inicial en Santa Fe, con la igualdad parcial sin goles entre Colón y Acassuso por la fecha 5 de la Primera Nacional.

Colón Acassuso
Live Blog Post

Inició el complemento: Colón busca quebrar a Acassuso

Se puso en marcha el segundo tiempo en Santa Fe, con el empate 0-0 entre Colón y Acassuso por la fecha 5 .

Colón Acassuso Ignacio Antonio
Live Blog Post

7 minutos ST: Colón pierde a Ibarra por lesión

Dentro de un mal arranque de complemento, Colón pierde también a Ibarra por una lesión muscular. Ya pinta para desgarro. A la cancha Sarmiento y Castro, reemplazando a Cano.

Colón Acassuso Alan Bonansea
Live Blog Post

12 minutos ST: Colón se pone arriba ante Acassuso

Lago frotó la lámpara para que Colón pase a ganarle a Acassuso 1-0 en Santa Fe.

Embed
Live Blog Post

21 minutos ST: Lago se vuelve la figura de Colón

Además del gol, el extremo asiste y se convierte en la gran carta ofensiva de Colón, que supera 1-0 a Acassuso.

Ignacio Lago
Live Blog Post

25 minutos ST: Medrán mueve el banco en Colón

A la cancha Sebastián Olmedo y Matías Muñoz por Castet y Antonio en Colón.

Ezequiel Medrán
Live Blog Post

31 minutos: Colón, dependiente de Lago y con Sarmiento movedizo

Colón buscaba el segundo con Nacho como bandera, pero Acassuso iba también y el 1-0 era muy corto.

Colón Acassuso Lucas Cano

Live Blog Post

37 minutos ST: Colón pierde compostura y Acassuso se le viene

Colón ya no es el mismo y ahora Acassuso es el que va por la igualdad en un final complicado.

Colón Acassuso Federico Lértora
Live Blog Post

Final del partido: Colón venció a Acassuso

En un partido cerrado y de pura tensión, Colón se impuso 1-0 a Acassuso con gol de Lago por la fecha 5 de la Primera Nacional.

Colón festejo Acassuso

Formaciones de Colón y Acassuso

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Conrado Ibarra, Ignacio Antonio, Federico Lértora, Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Acassuso: Mariano Monllor; Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello y Alex Ruiz; Jonathan Raccio, Joaquín Cancio, Ramiro Reynoso y Agustín Hermoso; David Escalante y Lázaro Romero. DT: Darío Lema. DT: Darío Lema.

Gol: ST 12' Ignacio Lago (C).

Árbitro: Gonzalo Pereira.

Estadio: Brigadier López.

Colón Acassuso Primera Nacional
Noticias relacionadas
federico lertora: colon no gana por la camiseta, hay que trabajarlo

Federico Lértora: "Colón no gana por la camiseta, hay que trabajarlo"

lago, tras el triunfo de colon: es un plantel renovado con un sueno y este es el camino

Lago, tras el triunfo de Colón: "Es un plantel renovado con un sueño y este es el camino"

una noche de reencuentro y desahogo: colon le saco el invicto a acassuso y es protagonista

Una noche de reencuentro y desahogo: Colón le sacó el invicto a Acassuso y es protagonista

la previa sabalera: color, familia y pasion antes de colon?acassuso

La previa sabalera: color, familia y pasión antes de Colón–Acassuso

Lo último

Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Último Momento
Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Independiente Rivadavia ganó sobre la hora y se subió a la punta

Independiente Rivadavia ganó sobre la hora y se subió a la punta

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Ovación
Unión debutó con una ajustada derrota ante Gimnasia en un partidazo

Unión debutó con una ajustada derrota ante Gimnasia en un partidazo

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Franco Colapinto finalizó 10° en China y consiguió su primer punto con Alpine

Franco Colapinto finalizó 10° en China y consiguió su primer punto con Alpine

El toque de Ocon que complicó la carrera de Colapinto en China

El toque de Ocon que complicó la carrera de Colapinto en China

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe