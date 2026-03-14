Colón tenía este sábado un desafío de alto voltaje en el Estadio Brigadier López recibiendo al líder Acassuso por la quinta fecha de la Primera Nacional. Se dio todo así y lo destrabó con un golazo de Ignacio Lago y asi ganarlo 1-0. El encuentro tuvo el arbitraje de Gonzalo Pereira y la transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe
Con un golazo de Ignacio Lago, Colón le ganó un partido chivo a Acassuso 1-0 por la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional
Por Ovación
14 de marzo 2026 · 19:31hs
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Formaciones de Colón y Acassuso
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Conrado Ibarra, Ignacio Antonio, Federico Lértora, Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Acassuso: Mariano Monllor; Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello y Alex Ruiz; Jonathan Raccio, Joaquín Cancio, Ramiro Reynoso y Agustín Hermoso; David Escalante y Lázaro Romero. DT: Darío Lema. DT: Darío Lema.
Gol: ST 12' Ignacio Lago (C).
Árbitro: Gonzalo Pereira.
Estadio: Brigadier López.