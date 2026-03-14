El minuto a minuto del partido entre Colón y Acassuso en Santa Fe

Con un golazo de Ignacio Lago, Colón le ganó un partido chivo a Acassuso 1-0 por la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional

Colón tenía este sábado un desafío de alto voltaje en el Estadio Brigadier López recibiendo al líder Acassuso por la quinta fecha de la Primera Nacional. Se dio todo así y lo destrabó con un golazo de Ignacio Lago y asi ganarlo 1-0. El encuentro tuvo el arbitraje de Gonzalo Pereira y la transmisión de UNO 106.3.