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Finalissima entre Argentina y España, en duda: negocian sede y fecha a contrarreloj

A 13 días del partido entre Argentina y España, negocian una sede alternativa. Si no prospera la última contraoferta, la Finalissima podría postergarse.

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 18:08hs
Finalissima entre Argentina y España, en duda: negocian sede y fecha a contrarreloj

A menos de dos semanas de la fecha prevista para la Finalissima entre Argentina y España, la organización del partido atraviesa horas decisivas. Con la sede original descartada y diferencias entre AFA, Conmebol y UEFA, las negociaciones continúan contra reloj y la posibilidad de una postergación aparece cada vez con más fuerza.

Finalissima entre Argentina y España: negociaciones abiertas por la sede

El encuentro que debe enfrentar al campeón de la Eurocopa con el campeón de la Copa América todavía no tiene escenario confirmado. La sede inicial era el Estadio Lusail, en Doha (Qatar), pero la situación geopolítica en Medio Oriente obligó a descartar esa opción, al menos de manera informal.

Ante este escenario, la UEFA, encabezada por Aleksander eferin, decidió insistir en la realización del partido e intenta encontrar una alternativa viable en Europa. Entre las opciones que se analizan aparecen estadios de Italia, Inglaterra o Portugal, aunque ninguna decisión fue oficializada.

La contraoferta de AFA para evitar la suspensión

Desde la AFA, con respaldo de la Conmebol, enviaron una última propuesta para destrabar el conflicto. La entidad argentina planteó disputar el partido en terreno neutral el 31 de marzo, una alternativa que ahora está bajo análisis de la dirigencia europea.

Si la propuesta no es aceptada, el escenario más probable sería postergar el encuentro, ya que el margen de organización es cada vez más reducido. Con apenas 13 días por delante y la ventana FIFA en marcha, cualquier demora complica seriamente la logística.

El rechazo al Santiago Bernabéu y otras opciones

Uno de los puntos que generó mayor tensión en la negociación fue la sede. La Real Federación Española de Fútbol había sugerido disputar el partido en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid. Sin embargo, desde la conducción de Claudio Tapia en la AFA rechazaron esa alternativa. Incluso, en tono irónico, desde el entorno dirigencial argentino deslizaron que si se trataba de elegir un estadio emblemático también podría jugarse en el Monumental de Buenos Aires.

Otra idea que llegó a mencionarse fue disputar la serie a ida y vuelta, algo que rápidamente perdió fuerza debido a las dificultades de calendario y organización.

Un partido clave antes del Mundial

La Finalissima no solo tiene valor simbólico. El trofeo, heredero de la histórica Copa Artemio Franchi, representa un título oficial y además ofrece a ambas selecciones la posibilidad de medirse ante un rival de máxima jerarquía antes de la próxima Copa del Mundo.

Por eso, tanto UEFA como Conmebol mantienen negociaciones intensas para sostener el encuentro. Sin embargo, el tiempo apremia y, si no hay acuerdo en las próximas horas, la suspensión o reprogramación del partido entre Argentina y España comenzará a ganar terreno como la salida más probable.

Finalissima Argentina España Conmebol AFA
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