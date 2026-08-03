Argentina acelera la adopción de activos digitales: los inversionistas acuden en masa a Bull DeFi, generando ganancias diarias

Gestione sus activos digitales en cualquier momento y lugar, aprovechando la tecnología Web3, la automatización y la inteligencia artificial para generar $ 7.300 diarios

Argentina se ha consolidado como uno de los mercados de activos digitales de mayor crecimiento en Latinoamérica. La alta tasa de adopción de criptomonedas, los avances en innovación financiera y el gran interés de los inversionistas en nuevos activos digitales han acelerado la transformación del ecosistema financiero del país.

En este contexto, Bull DeFi continúa expandiendo su presencia internacional, gracias a una sólida infraestructura basada en inteligencia artificial (IA), computación en la nube y tecnologías Web3. La plataforma se dedica a simplificar la gestión de activos digitales, con un enfoque en la automatización, la transparencia y la eficiencia.

Actualmente, Bull DeFi presta servicios a más de 3 millones de usuarios registrados en más de 180 países y regiones. La compañía opera centros de datos en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Brasil y Kazajistán, estableciendo una infraestructura global que garantiza operaciones estables las 24 horas.

Según Ian David Gaskell, ejecutivo de la compañía, Bull DeFi optimiza continuamente su ecosistema de servicios de activos digitales:

Legítimo, conforme a la normativa y transparente:

Con sede en el Reino Unido, Bull DeFi cumple estrictamente con las regulaciones financieras locales e internacionales. Todos los procesos operativos son transparentes, lo que fomenta la confianza de los usuarios a largo plazo.

Seguro y fiable:

Las carteras frías offline utilizan protección de doble capa de McAfee® y Cloudflare®, lo que garantiza una seguridad integral para los fondos e información de los usuarios.

Compatibilidad con los principales activos digitales:

La plataforma admite activos líderes como BTC, ETH, XRP, USDT, USDC, SOL, BNB, DOGE y LTC.

Ingresos diarios estables:

Las ganancias diarias por potencia de cálculo se liquidan automáticamente en las cuentas de los usuarios y están disponibles para su retiro seguro en cualquier momento, ideal para usuarios que buscan ingresos pasivos estables.

Programa de Afiliación:

Al unirte al programa de afiliados de Bull DeFi, puedes ganar una comisión por referidos del 5 % y hasta $50,000 en bonos adicionales, ampliando así tus fuentes de ingresos pasivos a largo plazo.

¿Cómo unirte a Bull DeFi y empezar a ganar?

Accede a la plataforma:

Regístrate con tu correo electrónico y recibe un bono de $20 al registrarte.

Elige un plan adecuado:

Selecciona un paquete de contratos que se ajuste a tu presupuesto y empieza a obtener rendimientos diarios. Tras la compra de un contrato:

El sistema asigna automáticamente la potencia de cálculo y las ganancias se acreditan en tu cuenta en un plazo de 24 horas. Al vencimiento del contrato, se te devuelve automáticamente el capital invertido.

Planes populares de rendimiento diario de DeFi

Monto de inversión: $100 | Duración: 2 días | Rendimiento diario: $4 | Retorno total: $100 + $8

Monto de inversión: $500 | Duración: 6 días | Rendimiento diario: $6.5 | Ganancia total: $500 + $39

Monto de inversión: $1,000 | Duración: 10 días | Rendimiento diario: $13.4 | Ganancia total: $1,000 + $134

Monto de inversión: $5,000 | Duración: 20 días | Rendimiento diario: $73.5 | Ganancia total: $5,000 + $1,470

Monto de inversión: $10,000 | Duración: 30 días | Rendimiento diario: $161 | Ganancia total: $10,000 + $4,830

[Visite Bull DeFi para ver más contratos]

Una vez que el contrato esté activo, el sistema funciona automáticamente. Puede realizar un seguimiento claro de sus ganancias diarias a través de su panel personal en cualquier momento y retirar o reinvertir fondos libremente, maximizando así la eficiencia de su capital. Opiniones reales de inversores jubilados

James Watson (66, profesor jubilado, Arizona)

"Anteriormente había probado los fondos de bonos y la inversión en dividendos, pero los rendimientos seguían bajando año tras año. Los rendimientos diarios estables de Bull DeFi me brindan mayor flexibilidad para planificar mi jubilación; la comodidad de usar USDT es una gran ventaja. No es solo una fuente de ingresos adicional, sino que me da una nueva sensación de control sobre mi planificación financiera para la jubilación."

Margaret Lee (71, excontable, Nueva Jersey)

"El proceso de registro y la interfaz son muy fáciles de usar para personas mayores. Opté por contratos de Bitcoin y los rendimientos llegan puntualmente todos los días; esa previsibilidad me da tranquilidad."

Resumen

La estrategia futura de Bull DeFi se centra en la "inteligencia" y la "conveniencia": aprovecha la IA para facilitar las decisiones de inversión y optimiza los servicios para mejorar la experiencia del usuario. El objetivo es que la gestión de activos digitales sea sencilla y garantizar un crecimiento sostenible del valor a largo plazo.

Para más información, visite el sitio web oficial:

https://bulldefi.com

Contacto para prensa:

[email protected]

(Haga clic aquí para descargar la aplicación Bull DeFi)