Argentina se cruzará contra Italia en los octavos de final del Mundial

La Selección Argentina, con el eterno santafesino Luciano De Cecco, batió a Francia y tiene rival los octavos de final del Mundial de vóley en Filipinas: Italia

18 de septiembre 2025 · 17:52hs
La Selección Argentina masculina, con el eterno santafesino Luciano De Cecco, le ganó un partidazo a Francia (3-2) y ya tiene rival los octavos de final del Mundial de Vóley 2025 que se lleva a cabo en Filipinas: Italia.

Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, para obtener la primera posición en el Grupo C y su próximo rival será nada menos que Italia, que consiguió el segundo puesto en el Grupo F al superar cómodamente a Ucrania con parciales de 25-21, 25-22 y 25-18. Previamente, el combinado europeo había superado 3-0 a Argelia y caído 3-2 ante Bélgica.

Italia no será un rival nada fácil para la Argentina, ya que es el actual subcampeón de la Nations League y en los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó a las semifinales.

image
Argentina se cruzará contra Italia en los octavos de final del Mundial.

Además de Francia, campeón olímpico, este jueves quedó eliminado Brasil, una de las potencias, al caer ante Serbia en sets corridos.

El cruce entre Argentina e Italia por los octavos de final del Mundial de Vóley será este domingo 21 de septiembre a las 4.30, con TV por DirecTV y el canal de Volleyball World.

El cruce entre argentinos e italianos tiene dos antecedentes recientes: en 2018, en Florencia, ganó la azzurra 3 a 1 y en 2014, en Polonia, había ganado Argentina con el mismo marcador.

Los cruces de los octavos de final del Mundial de Vóley 2025

Sábado 20/9

4.30 Turquía vs. Países Bajos

9 Polonia vs. Canadá

Sábado 21/9

4.30 Argentina vs. Italia

9 Bélgica vs. Finlandia

Domingo 22/9

4.30 Bulgaria vs. Portugal

9 Estados Unidos vs. Eslovenia

Lunes 23/9

4.30 Túnez vs. República Checa

9 Serbia vs. Irán

Argentina Italia Mundial
