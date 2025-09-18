La Selección Argentina masculina, con el eterno santafesino Luciano De Cecco, le ganó un partidazo a Francia (3-2) y ya tiene rival los octavos de final del Mundial de Vóley 2025 que se lleva a cabo en Filipinas: Italia.
Argentina se cruzará contra Italia en los octavos de final del Mundial
La Selección Argentina, con el eterno santafesino Luciano De Cecco, batió a Francia y tiene rival los octavos de final del Mundial de vóley en Filipinas: Italia
Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, para obtener la primera posición en el Grupo C y su próximo rival será nada menos que Italia, que consiguió el segundo puesto en el Grupo F al superar cómodamente a Ucrania con parciales de 25-21, 25-22 y 25-18. Previamente, el combinado europeo había superado 3-0 a Argelia y caído 3-2 ante Bélgica.
Italia no será un rival nada fácil para la Argentina, ya que es el actual subcampeón de la Nations League y en los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó a las semifinales.
Además de Francia, campeón olímpico, este jueves quedó eliminado Brasil, una de las potencias, al caer ante Serbia en sets corridos.
El cruce entre Argentina e Italia por los octavos de final del Mundial de Vóley será este domingo 21 de septiembre a las 4.30, con TV por DirecTV y el canal de Volleyball World.
El cruce entre argentinos e italianos tiene dos antecedentes recientes: en 2018, en Florencia, ganó la azzurra 3 a 1 y en 2014, en Polonia, había ganado Argentina con el mismo marcador.
Los cruces de los octavos de final del Mundial de Vóley 2025
Sábado 20/9
4.30 Turquía vs. Países Bajos
9 Polonia vs. Canadá
Sábado 21/9
4.30 Argentina vs. Italia
9 Bélgica vs. Finlandia
Domingo 22/9
4.30 Bulgaria vs. Portugal
9 Estados Unidos vs. Eslovenia
Lunes 23/9
4.30 Túnez vs. República Checa
9 Serbia vs. Irán