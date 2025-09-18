Uno Santa Fe | Colón | Colón

Peverengo dijo que no se habilitará en Colón el ingreso de bombos y banderas ante Morón

El Director de Seguridad en Eventos Masivos, Fernándo Peverengo, dio detalles del operativo de Colón-Morón y que no se habilita el ingreso de instrumentos

18 de septiembre 2025 · 15:19hs
Consciente del momento delicado que atraviesa Colón en la Primera Nacional y del clima que se vive en la previa del partido del domingo ante Morón, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe confirmó cómo será el operativo del encuentro que se jugará en el estadio Brigadier López por la fecha 32 del Grupo B.

Fernando Peverengo, Director Provincial de Seguridad en Eventos Masivos, aseguró este viernes que se trabajará con la misma cantidad de efectivos (345 en total), aunque aclaró que se ajustaron aspectos internos del operativo. “No se incrementa el número de policías, pero sí se modifican algunas cuestiones internas. Cambiamos la forma en la que se van a disponer los efectivos, qué se hace y qué no se hace, y dónde tenemos que estar más atentos”.

El funcionario confirmó que ya se realizaron las dos reuniones de coordinación habituales en el estadio, en las que se analizaron riesgos y se delinearon acciones concretas. “Sabemos que el domingo será complejo”, advirtió.

Uno de los mensajes más fuertes estuvo dirigido a los hinchas, con un pedido explícito de evitar conductas que puedan comprometer al club en lo disciplinario: “Nuestra policía está preparada para cuidar al socio y al simpatizante. Pero si hay inconducta o violencia, se va a actuar. Lo peor que podría pasarle a Colón es que le quiten puntos. El principal perjudicado no será una persona o dirigente, sino la institución”, remarcó.

Llegada Colón policias seguridad 2.jpg
Habrá 345 policías para el partido Colón-Morón.

Habrá 345 policías para el partido Colón-Morón.

Sin bombos ni banderas: el pedido de Colón fue rechazado

En paralelo, Perevengo también se refirió al pedido que realizaron agrupaciones del club, junto a la comisión directiva, para que se permita el ingreso de bombos, banderas e instrumentos en la popular norte. La respuesta fue negativa. “Les explicamos que no es un tema de voluntad o deseo, sino que existe una resolución vigente del Ministerio de Seguridad, con plazos que deben cumplirse. Queremos la fiesta del fútbol, pero no a cualquier precio”, explicó.

