Barcelona debutó en la Champions League con un triunfo ante Newcastle

Barcelona derrotó 2-1 a Newcastle en St. James’ Park gracias a un doblete de Marcus Rashford, en el inicio de la Champions League. El repaso del jueves

18 de septiembre 2025 · 19:41hs
Barcelona debutó en la Champions League con un triunfo ante Newcastle

Barcelona derrotó 2-1 a Newcastle en St. James’ Park gracias a un doblete de Marcus Rashford, en el inicio de la Champions League. Un encuentro donde el local fue superior durante largos pasajes pero desperdició sus chances y lo terminó pagando en el inicio de la Champions League.

El conjunto inglés controló la primera parte, con Elanga y Barnes generando peligro constante, aunque se encontró con la seguridad del arquero Joan García. El Barça apenas inquietó con un remate de Rashford.

En la segunda mitad, el delantero inglés apareció en dos ocasiones decisivas: primero con un cabezazo tras centro de Koundé y luego con un derechazo que reventó el travesaño antes de entrar. Gordon descontó sobre el final, pero no alcanzó.

Embed - DOBLETE DE RASHFORD Y VICTORIA DEL BARÇA EN INGLATERRA | Newcastle 1-2 Barcelona | RESUMEN

Más del jueves de Champions League

En los otros partidos de la jornada, Manchester City se impuso 2-0 a Napoli con goles de Haaland y Doku, aprovechando la temprana expulsión de Di Lorenzo para manejar el desarrollo con comodidad.

Embed - LOS CITIZENS DEBUTARON CON TRIUNFO EN LA CHAMPIONS | Manchester City 2-0 Napoli | RESUMEN

Eintracht Frankfurt firmó la goleada más amplia al vencer 5-1 a Galatasaray, con doblete de Burkardt y un autogol de Davinson Sánchez en medio de una ráfaga de tres tantos antes del descanso.

Embed - LAS ÁGUILAS Y UNA GOLEADA LETAL ANTE EL EQUIPO DE ICARDI | E. Frankfurt 5-1 Galatasaray | RESUMEN

En Lisboa, Sporting derrotó 4-1 al debutante Kairat Almaty. Trincão fue figura con dos goles, mientras que Alisson Santos y Geovany Quenda ampliaron la diferencia. El brasileño Edmilson marcó el primero de la historia del conjunto kazajo en la Champions, un consuelo en medio de la derrota.

Embed - LOS LEONES RUGIERON EN LISBOA Y GOLEARON EN EL DEBUT | Sporting CP 4-1 Kairat Almaty | RESUMEN

El Bayer Leverkusen rescató un empate agónico por 2 a 2 ante el Copenhague en Dinamarca, en su debut por la fase de liga de la Champions League, en donde Ezequiel Fernández y Claudio Echeverri tuvieron minutos de juego.

Embed - ECHEVERRI, CLAVE PARA QUE EL LEVERKUSEN RESCATE UN PUNTO | Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen | RESUMEN

El equipo alemán, que no logra encontrar regularidad tras la salida de Erik ten Hag y el inicio del ciclo de Kasper Hjulmand, igualó sobre el cierre gracias a un gol en contra que evitó otra derrota en el certamen. En paralelo, Brujas inició su camino con una contundente goleada 4-1 sobre Monaco en Bélgica.

El encuentro en Copenhague expuso nuevamente las dudas del conjunto germano. Los locales abrieron rápido el marcador, a los 9 minutos, cuando Elias Achouri recuperó una pelota que parecía perdida y asistió a Jordan Larsson, que definió sin problemas ante Mark Flekken.

El empate llegó por una pelota parada ejecutada por Grimaldo, que clavó un zurdazo preciso para el 1-1. Sin embargo, los locales volvieron a golpear con un cabezazo de Robert tras centro de Rodrigo Huescas, que parecía sellar la derrota visitante. El cierre, no obstante, dejó lugar a un desenlace inesperado. Un envío de Echeverri, sin demasiado destino, terminó en gol en contra de Pantelis Hatzidiakos, lo que decretó el 2-2 final y un punto que Bayer se llevó casi de manera accidental.

En Bélgica, la historia fue diferente. Club Brujas arrolló a Monaco con un arranque demoledor en el primer tiempo. En apenas diez minutos pasó del 0-0 al 3-0, con goles de Nicolo Tresoldi, Raphael Onyedika y Hans Vanaken.

Embed - NOCHE DE BRUJAS PARA MONACO EN SU ESTRENO DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Brujas 4-1 Monaco | RESUMEN

En el complemento, Mamadou Dikhon amplió la ventaja con una acción individual, mientras que Ansu Fati, ingresado desde el banco, marcó el descuento para los franceses en el tramo final.

