Luciano López, confiado para visitar a Unión: "Nos preparamos para buscar los tres puntos"

El lateral de Independiente Rivadavia, Luciano López, palpitó la previa del partido ante Unión en Santa Fe. "Será muy físico", dijo

Independiente Rivadavia se prepara para uno de los desafíos más duros de esta etapa del Clausura cuando visite a Unión el sábado por la 9ª fecha de la Zona A. En la previa, el lateral Luciano López transmitió el clima de confianza que reina en el plantel, pese a la necesidad de cortar la racha negativa.

“Tuvimos una gran semana, como la venimos teniendo. Ahora vamos a jugar el partid o con Unión, que sabemos que es muy importante para nosotros , para lo que viene. Nos preparamos de la mejor manera para poder buscar los tres puntos”, expresó en charla con UNO de Mendoza.

Independiente visita al puntero Unión

La Lepra mendocina no gana hace cuatro fechas y necesita sumar con urgencia para mantenerse con expectativas de meterse en la pelea por los puestos de clasificación. López lo sabe, pero también es consciente de la jerarquía del rival.

“Sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy físico. Necesitamos también sumar los tres puntos para poder cortar la rachita y lograr una victoria de visitante”, remarcó.

El encuentro ante el Tatengue será una prueba exigente: Unión lidera la zona y se hace fuerte en el 15 de Abril. Sin embargo, en la Lepra hay optimismo por lo trabajado en la semana. “Tuvimos una gran semana y espero que pueda salir todo bien en el partido”, cerró López