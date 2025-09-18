La expectativa es enorme y no es para menos. Unión viene de sumar dos triunfos consecutivos y con ocho fechas jugadas es el puntero de la Zona A con 15 puntos.
Lo que el hincha de Unión debe saber para concurrir al 15 de Abril
El club dio a conocer todos los detalles que debe conocer el socio e hincha de Unión que concurra el sábado al 15 de Abril
Por Ovación
Es por ello, que la dirigencia rojiblanca decidió que por primera vez en el año sea el día del club, es decir que todos los que vayan a la cancha tendrán que pagar un bono de 15.000 pesos.
Todos los detalles para ir al 15 de Abril
Partido de Primera División: 16.45 horas
Apertura del Estadio: 14.45 horas
Oficina de Socios
Jueves y viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 horas
Sábado cerrado
IMPORTANTE
– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.
– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET, el cual debe tener cargado la CUOTA AL DÍA (septiembre) y el BONO DIA DEL CLUB.
– TRAER DNI.
– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.
– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.
-BONO DIA DEL CLUB PARA SOCIOS
Venta
– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/
– En Oficina de Socios jueves y viernes de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 horas
PRECIO
BONO DIA DEL CLUB $15.000 (costo final tanto en Oficina de Socios como en Boleteria VIP)
-GENERALES NO SOCIOS
VENTA
– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/
PRECIOS
ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $38.000
JUBILADOS: $26.500
MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $21.500
* Estos precios incluyen el bono, pero se le suma el costo de servicio que aplica la plataforma.
CALLES – INGRESOS
– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)
– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)
– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)
. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato
INFORMACIÓN ADICIONAL
– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS