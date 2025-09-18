Colón y una previa distinta para jugar ante Deportivo Morón

Para el partido que Colón jugará el domingo ante Deportivo Morón, la previa tendría una modificación en relación a lo que se venía haciendo

Cualquier plantel de fútbol tiene como modalidad concentrar un día antes del partido . Y eso es lo que venía sucediendo en Colón con todos los entrenadores que dirigieron al equipo a lo largo del año.

Sin embargo, esa dinámica se vería alterada en esta circunstancia especial . Y es que existe la chance concreta de que por primera vez, el plantel quede concentrado dos días antes del encuentro.

Colón recibirá a Deportivo Morón el domingo a las 17 y de este modo, lo más factible es que el plantel quede concentrado en el Hotel de Campo, el viernes por la noche.

Esa propuesta fue acercada por los dirigentes y apoyada por los integrantes de las distintas agrupaciones que formaron parte de la reunión en la que estuvieron Ezequiel Medrán, Luis Rodríguez, Nicolás Talpone y Christian Bernardi.

Así las cosas y teniendo en cuenta todo lo que está en juego, el plantel rojinegro concentrará el viernes a la espera del choque determinante ante Deportivo Morón.