Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón y una previa distinta para jugar ante Deportivo Morón

Para el partido que Colón jugará el domingo ante Deportivo Morón, la previa tendría una modificación en relación a lo que se venía haciendo

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de septiembre 2025 · 11:06hs
El plantel de Colón quedará concentrado dos días antes del partido.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El plantel de Colón quedará concentrado dos días antes del partido.

Cualquier plantel de fútbol tiene como modalidad concentrar un día antes del partido. Y eso es lo que venía sucediendo en Colón con todos los entrenadores que dirigieron al equipo a lo largo del año.

Colón concentrará el viernes

Sin embargo, esa dinámica se vería alterada en esta circunstancia especial. Y es que existe la chance concreta de que por primera vez, el plantel quede concentrado dos días antes del encuentro.

Colón recibirá a Deportivo Morón el domingo a las 17 y de este modo, lo más factible es que el plantel quede concentrado en el Hotel de Campo, el viernes por la noche.

LEER MÁS: Medrán comienza a definir la formación de Colón para jugar ante Morón

Esa propuesta fue acercada por los dirigentes y apoyada por los integrantes de las distintas agrupaciones que formaron parte de la reunión en la que estuvieron Ezequiel Medrán, Luis Rodríguez, Nicolás Talpone y Christian Bernardi.

Así las cosas y teniendo en cuenta todo lo que está en juego, el plantel rojinegro concentrará el viernes a la espera del choque determinante ante Deportivo Morón.

Colón Deportivo Morón plantel
Noticias relacionadas
sin senales aun de los 11 de colon, medran afina detalles para el duelo clave ante moron

Sin señales aún de los 11 de Colón, Medrán afina detalles para el duelo clave ante Morón

con presencia de union y colon, se mostro el plan para renovar el estadio unico de la plata

Con presencia de Unión y Colón, se mostró el plan para renovar el Estadio Único de La Plata

la reserva de colon no levanta cabeza, perdio con racing y sigue fuera de la zona de playoffs

La reserva de Colón no levanta cabeza, perdió con Racing y sigue fuera de la zona de playoffs

el mensaje de trod y carrion en colon: hay que sumar para zafar de esta situacion engorrosa

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: "Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa"

Lo último

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer voltear al Presidente

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer "voltear al Presidente"

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Último Momento
El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer voltear al Presidente

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer "voltear al Presidente"

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Comienza una nueva edición de la Laver Cup, con la participación de Carlos Alcaraz

Comienza una nueva edición de la Laver Cup, con la participación de Carlos Alcaraz

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Ovación
El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP 250 de Hangzhou

Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP 250 de Hangzhou

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná